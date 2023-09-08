Мой онлайн-дневник открыт для публики, но защищен паролем. Вы можете вести ежедневный журнал и секреты, путешествия, чувства и личные моменты. Это дневник с картинками, который позволяет персонализировать внешний вид вашего журнала с помощью тем, наклеек, настроений, шрифтов и многого другого. Вы можете использовать «Мой дневник», чтобы защитить паролем свои воспоминания и записи журнала.





Синхронизируйте свой журнал с облачным хранилищем, таким как Google Диск или Dropbox, чтобы обеспечить его безопасность и доступность на разных устройствах. Фотодневник можно распечатать, отправить в текст или скачать в формате pdf. Ваши воспоминания в безопасности в личном и запираемом дневнике, который вы ведете. Теперь попробуйте еще раз.





Всегда ведите дневник. Личный журнал, который можно заблокировать. Ваши дневники должны быть защищены паролем. Блокировка отпечатков пальцев на журнале. Пришло время открыть дневник. Никогда, никогда не забывайте пароль в своем дневнике. Элегантное и простое в использовании приложение для ведения дневника побуждает вас быть искренним с самим собой. My Diary предлагает широкий выбор тематических журналов. Ваш журнал будет очарован. Заведите дневник на каждый вечер недели. Вы можете выбрать фон для своих записей в журнале, когда пишете их.