android-1.ru / Программы / Приложения на русском / Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)
Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)

Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked) 1.03.48.0603

17
5
Скачать (50 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
Версия:
1.03.48.0603
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
id приложения:
mydiary.journal.diary.diarywithlock.diaryjournal.secretdiary
Русский язык:
Есть
Лайков:
17
Комментарии:
3
Просмотров:
8 749

Мой онлайн-дневник открыт для публики, но защищен паролем. Вы можете вести ежедневный журнал и секреты, путешествия, чувства и личные моменты. Это дневник с картинками, который позволяет персонализировать внешний вид вашего журнала с помощью тем, наклеек, настроений, шрифтов и многого другого. Вы можете использовать «Мой дневник», чтобы защитить паролем свои воспоминания и записи журнала.


Синхронизируйте свой журнал с облачным хранилищем, таким как Google Диск или Dropbox, чтобы обеспечить его безопасность и доступность на разных устройствах. Фотодневник можно распечатать, отправить в текст или скачать в формате pdf. Ваши воспоминания в безопасности в личном и запираемом дневнике, который вы ведете. Теперь попробуйте еще раз.


Всегда ведите дневник. Личный журнал, который можно заблокировать. Ваши дневники должны быть защищены паролем. Блокировка отпечатков пальцев на журнале. Пришло время открыть дневник. Никогда, никогда не забывайте пароль в своем дневнике. Элегантное и простое в использовании приложение для ведения дневника побуждает вас быть искренним с самим собой. My Diary предлагает широкий выбор тематических журналов. Ваш журнал будет очарован. Заведите дневник на каждый вечер недели. Вы можете выбрать фон для своих записей в журнале, когда пишете их.


Скриншоты

Информация о модах

Все разблокировано

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked) 1.03.48.0603 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)
50 Мб
Ссылка 2
50 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Коллаж фото - фотомонтаж (Мод, Unlocked)
Коллаж фото - фотомонтаж (Мод, Unlocked)
Версия: 7.3.1
сквиши магия - игрушка окраска (Мод, Unlocked)
сквиши магия - игрушка окраска (Мод, Unlocked)
Версия: 4.70
Fitonomy Персональный тренер (Мод, Unlocked)
Fitonomy Персональный тренер (Мод, Unlocked)
Версия: 7.3.4
Koda Camera-изображений,1998 (Мод, Unlocked)
Koda Camera-изображений,1998 (Мод, Unlocked)
Версия: 2.5.8
ZWCAD Mobile - DWG Viewer (Мод, Premium Unlocked)
ZWCAD Mobile - DWG Viewer (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 5.2.1
SketchAR: начни рисовать с AR (Мод, Premium Unlocked)
SketchAR: начни рисовать с AR (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 7.12.1-play
Drawing Pad Pro (Мод, Premium Unlocked)
Drawing Pad Pro (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 4.3.2
Время молитвы (Мод, Premium Unlocked)
Время молитвы (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 8.9.0

Отзывы о Мой дневник: журнал,ежедневник (Мод, Unlocked)


Комментарии (3)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Qua
Qua 5 марта 2024 02:55
Анастасия, это же модифицированная пиратка, естественно к ней нельзя подключить свой аккаунт. Да, в официальном приложении всё окей, оно же официальное, но это таковым не является 🤷
0
Ответить
Di
Di 16 января 2024 03:25
зачем его бл делать зип я так установить не могу так ещё и дохрена ненужных файлов сделалось
+1
Ответить
Анастасия
Анастасия 12 января 2024 11:07
Не знаю почему, но я не могу подключить свой гугл аккаунт, пишет ошибка входа. Офицальное приложение без проблем, а вот тут ошибка и все, что только не делала
+2
Ответить