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Koda Camera-изображений,1998 (Мод, Unlocked)

Koda Camera-изображений,1998 (Мод, Unlocked) 2.6.6

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Версия:
2.6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Analog Film Photo & Photo Editor & Camera
Категория:
Фоторедакторы / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 13:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 38 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
918
Скриншоты
Описание

Koda Cam - это увлекательное приложение, которое позволяет пользователям окунуться в атмосферу прошлых десятилетий, в эпоху видеокассет и фотоаппаратов с пленкой. Это идеальное решение для тех, кто ценит ретро-стиль и хочет придать своим фотографиям и видео особый винтажный шарм.


Одной из главных особенностей Koda Cam является его богатая коллекция ретро фильтров. От эффектов, придающих изображению мягкость и теплоту, до эмуляции эффектов старых видеокамер - в приложении есть множество стилей, которые помогут вам создать уникальные и ностальгические снимки. Важно отметить, что Koda Cam не ограничивается только фильтрами. Пользователи могут редактировать фотографии, корректировать контрастность, насыщенность и другие параметры, чтобы достичь желаемого эффекта. Вы также можете добавлять к своим фотографиям оригинальные эффекты видеокассеты, создавая впечатление, будто ваш снимок был записан десятилетия назад.


Кроме того, приложение позволяет создавать короткие видеоролики в стиле ретро, добавляя эффекты старой видеопленки и шумы, что делает их по-настоящему аутентичными.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Koda Camera-изображений,1998 (Мод, Unlocked) v2.6.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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