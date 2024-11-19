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стоимости электроэнергии (Мод, Unlocked)

стоимости электроэнергии (Мод, Unlocked) 6.0.8

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Версия:
6.0.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ettore Gallina
Категория:
Приложения на русском / Разное
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
314
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Описание

Стоимость электроэнергии - это полезный инструмент для тех, кто хочет более осознанно управлять своими расходами на электроэнергию. Приложение предоставляет возможность рассчитать ожидаемые затраты на электроэнергию при использовании различных электронных устройств в доме. Оно помогает пользователям получить дополнительную информацию о потреблении энергии, что позволяет им принимать более обоснованные решения о том, как использовать энергию более эффективно и экономно.


Приложение позволяет пользователям анализировать свои расходы на электроэнергию и определять, какие устройства являются основными потребителями энергии в их доме. Это позволяет пользователям смягчить свои расходы, пересмотрев свои привычки использования электроники или настроив устройства для более эффективного использования энергии. Благодаря этому приложению пользователи могут экономить больше денег, избегая излишних расходов на неиспользуемые устройства в доме.


В конечном итоге, стоимость электроэнергии помогает пользователям не только контролировать свои расходы на электроэнергию, но и принимать меры по их снижению. Это важный шаг к более экономичному и устойчивому использованию ресурсов, что в конечном итоге приводит к сокращению счетов за электроэнергию и более ответственному отношению к окружающей среде.


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 Теги темы: Unlocked приложения

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