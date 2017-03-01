Описание

Real Percussion MOD APK станет приложением, которое превратит ваш телефон или планшет в барабанную систему с отличными развлекательными возможностями. Если вы ищете приложение, которое поможет вам стать профессиональным барабанщиком, добавьте его в свою коллекцию. С помощью этого приложения вы можете легко владеть профессиональной ударной установкой с множеством различных инструментов, которые будут отображаться прямо на вашем экране. Они будут включать в себя конги, бонги, тимбалы, тарелки, колокольчики, блоки и бубны и многое другое, так что вы можете выбирать и создавать свою музыку. С этими инструментами теперь вы можете играть музыку где угодно, превратив свои пальцы в профессиональные барабанные палочки.





Если вы новичок в приложении или вам все еще нужно научиться играть на барабанах, не беспокойтесь, потому что приложение вам поможет. Приложение предоставит вам систему видеоуроков, чтобы дополнить себя необходимыми знаниями по игре на барабанах. В то же время приложение также дополнит вас большим разнообразием лупов и музыкальных стилей, из которых вы можете выбирать при игре на барабанах. Мало того, музыка, которую приложение будет воспроизводить со студийным качеством. Таким образом, пользователи могут полностью включить функцию записи в реальном времени в приложении, чтобы легко делиться своими записями с друзьями и родственниками.