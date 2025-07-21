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Шум ветра: Развлечение и сон (Мод, Unlocked)

Шум ветра: Развлечение и сон (Мод, Unlocked) v10.6

Расслабься под звуки ветра и восстанови силы после дня

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Версия:
10.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dream_Studio
Категория:
Музыка / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 20:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Описание

Шум ветра: Развлечение и сон — это бесплатное приложение со звуками природы, созданное для расслабления, медитации, восстановления фокуса и улучшения сна. Шорох листьев, свист ветра, шелест деревьев — эти натуральные аудиопейзажи помогут тебе быстрее заснуть, снизить уровень тревожности, улучшить концентрацию или просто перезагрузиться после утомительного дня. Такие звуки, по сути, работают как белый или коричневый шум — особенно полезный для малышей, людей с нарушениями сна или тех, кто нуждается в моменте спокойствия.


Ты можешь использовать приложение как фоновую музыку во время чтения, учёбы, работы или занятий йогой. Оно поможет заглушить внешний шум, сделать атмосферу более уютной и сфокусированной. Благодаря минималистичному дизайну и простому управлению, всё, что тебе нужно — нажать на воспроизведение и позволить ветру унести напряжение прочь. Попробуй сам и сделай естественные звуки частью своей рутины, будь то дневной отдых или вечерний сон.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Шум ветра: Развлечение и сон (Мод, Unlocked) v10.6 MOD APK

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Скачать Шум ветра: Развлечение и сон (Мод, Unlocked) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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