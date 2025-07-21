Описание

Шум ветра: Развлечение и сон — это бесплатное приложение со звуками природы, созданное для расслабления, медитации, восстановления фокуса и улучшения сна. Шорох листьев, свист ветра, шелест деревьев — эти натуральные аудиопейзажи помогут тебе быстрее заснуть, снизить уровень тревожности, улучшить концентрацию или просто перезагрузиться после утомительного дня. Такие звуки, по сути, работают как белый или коричневый шум — особенно полезный для малышей, людей с нарушениями сна или тех, кто нуждается в моменте спокойствия.





Ты можешь использовать приложение как фоновую музыку во время чтения, учёбы, работы или занятий йогой. Оно поможет заглушить внешний шум, сделать атмосферу более уютной и сфокусированной. Благодаря минималистичному дизайну и простому управлению, всё, что тебе нужно — нажать на воспроизведение и позволить ветру унести напряжение прочь. Попробуй сам и сделай естественные звуки частью своей рутины, будь то дневной отдых или вечерний сон.