Шум ветра: Развлечение и сон (Мод, Unlocked) v10.6
Расслабься под звуки ветра и восстанови силы после дня
Шум ветра: Развлечение и сон — это бесплатное приложение со звуками природы, созданное для расслабления, медитации, восстановления фокуса и улучшения сна. Шорох листьев, свист ветра, шелест деревьев — эти натуральные аудиопейзажи помогут тебе быстрее заснуть, снизить уровень тревожности, улучшить концентрацию или просто перезагрузиться после утомительного дня. Такие звуки, по сути, работают как белый или коричневый шум — особенно полезный для малышей, людей с нарушениями сна или тех, кто нуждается в моменте спокойствия.
Ты можешь использовать приложение как фоновую музыку во время чтения, учёбы, работы или занятий йогой. Оно поможет заглушить внешний шум, сделать атмосферу более уютной и сфокусированной. Благодаря минималистичному дизайну и простому управлению, всё, что тебе нужно — нажать на воспроизведение и позволить ветру унести напряжение прочь. Попробуй сам и сделай естественные звуки частью своей рутины, будь то дневной отдых или вечерний сон.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.