AI Речь в текст (Мод, Unlocked) v1.27
Быстро превращай речь в текст с помощью ИИ — легко и без усилий
AI Речь в текст — это мощное приложение, способное моментально транскрибировать аудио в письменную форму с помощью искусственного интеллекта. Умные алгоритмы распознают голос в режиме реального времени и преобразуют его в точный текст — без сложной настройки и технических барьеров. Это решение особенно пригодится, если ты работаешь с интервью, лекциями, митингами или создаёшь заметки на ходу. Просто нажми кнопку, говори — и всё будет записано.
Поддержка нескольких языков, высокая точность даже в шумной обстановке, сохранение записей и возможность их экспорта — всё это делает приложение универсальным инструментом для повседневной работы и учёбы. AI Речь в текст сэкономит тебе часы ручной работы и поможет сосредоточиться на сути сказанного. Независимо от того, студент ты, журналист или предприниматель — попробуй, и ты быстро поймёшь, насколько это удобно.
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Скачать AI Речь в текст (Мод, Unlocked) v1.27 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.