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AI Речь в текст (Мод, Unlocked)

AI Речь в текст (Мод, Unlocked) v1.27

Быстро превращай речь в текст с помощью ИИ — легко и без усилий

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Версия:
1.27
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
SimpleLife Applications
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 01:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

AI Речь в текст — это мощное приложение, способное моментально транскрибировать аудио в письменную форму с помощью искусственного интеллекта. Умные алгоритмы распознают голос в режиме реального времени и преобразуют его в точный текст — без сложной настройки и технических барьеров. Это решение особенно пригодится, если ты работаешь с интервью, лекциями, митингами или создаёшь заметки на ходу. Просто нажми кнопку, говори — и всё будет записано.


Поддержка нескольких языков, высокая точность даже в шумной обстановке, сохранение записей и возможность их экспорта — всё это делает приложение универсальным инструментом для повседневной работы и учёбы. AI Речь в текст сэкономит тебе часы ручной работы и поможет сосредоточиться на сути сказанного. Независимо от того, студент ты, журналист или предприниматель — попробуй, и ты быстро поймёшь, насколько это удобно.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать AI Речь в текст (Мод, Unlocked) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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