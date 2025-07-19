Описание

AI Речь в текст — это мощное приложение, способное моментально транскрибировать аудио в письменную форму с помощью искусственного интеллекта. Умные алгоритмы распознают голос в режиме реального времени и преобразуют его в точный текст — без сложной настройки и технических барьеров. Это решение особенно пригодится, если ты работаешь с интервью, лекциями, митингами или создаёшь заметки на ходу. Просто нажми кнопку, говори — и всё будет записано.





Поддержка нескольких языков, высокая точность даже в шумной обстановке, сохранение записей и возможность их экспорта — всё это делает приложение универсальным инструментом для повседневной работы и учёбы. AI Речь в текст сэкономит тебе часы ручной работы и поможет сосредоточиться на сути сказанного. Независимо от того, студент ты, журналист или предприниматель — попробуй, и ты быстро поймёшь, насколько это удобно.