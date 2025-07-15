Battery manager and monitor v11.0.1
Стильный контроль над батареей и производительностью в одном приложении
Battery Manager and Monitor — это мощный и элегантный диспетчер батареи, который выводит контроль за аккумулятором на новый уровень. Приложение показывает всю важную информацию о батарее в режиме реального времени: уровень заряда, температуру, напряжение, здоровье и оставшееся время работы. Всё это — в красивом, минималистичном интерфейсе, дополненном плавающим окном и удобным виджетом на рабочем столе. Теперь следить за состоянием устройства — не только полезно, но и приятно.
Приложение также отслеживает использование CPU и оперативной памяти, позволяя понять, какие приложения расходуют энергию. Интерактивная панель мониторинга делает навигацию простой, а визуальные графики помогают быстро оценить ситуацию. Менеджер подойдёт как тем, кто хочет продлить срок службы аккумулятора, так и тем, кто следит за общей производительностью устройства. Установи Battery Manager и возьми энергию под контроль.
Полная версия
Скачать Battery manager and monitor v11.0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.