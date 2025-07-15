Описание

Battery Manager and Monitor — это мощный и элегантный диспетчер батареи, который выводит контроль за аккумулятором на новый уровень. Приложение показывает всю важную информацию о батарее в режиме реального времени: уровень заряда, температуру, напряжение, здоровье и оставшееся время работы. Всё это — в красивом, минималистичном интерфейсе, дополненном плавающим окном и удобным виджетом на рабочем столе. Теперь следить за состоянием устройства — не только полезно, но и приятно.





Приложение также отслеживает использование CPU и оперативной памяти, позволяя понять, какие приложения расходуют энергию. Интерактивная панель мониторинга делает навигацию простой, а визуальные графики помогают быстро оценить ситуацию. Менеджер подойдёт как тем, кто хочет продлить срок службы аккумулятора, так и тем, кто следит за общей производительностью устройства. Установи Battery Manager и возьми энергию под контроль.