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Battery manager and monitor

Battery manager and monitor v11.0.1

Стильный контроль над батареей и производительностью в одном приложении

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Версия:
11.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
System monitor tools lab - Cpu Ram Battery
Категория:
Инструменты / Платные приложения
Обновлено:
Сегодня, 17:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 9 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Battery Manager and Monitor — это мощный и элегантный диспетчер батареи, который выводит контроль за аккумулятором на новый уровень. Приложение показывает всю важную информацию о батарее в режиме реального времени: уровень заряда, температуру, напряжение, здоровье и оставшееся время работы. Всё это — в красивом, минималистичном интерфейсе, дополненном плавающим окном и удобным виджетом на рабочем столе. Теперь следить за состоянием устройства — не только полезно, но и приятно.


Приложение также отслеживает использование CPU и оперативной памяти, позволяя понять, какие приложения расходуют энергию. Интерактивная панель мониторинга делает навигацию простой, а визуальные графики помогают быстро оценить ситуацию. Менеджер подойдёт как тем, кто хочет продлить срок службы аккумулятора, так и тем, кто следит за общей производительностью устройства. Установи Battery Manager и возьми энергию под контроль.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Battery manager and monitor 9 Мб Ссылка 2 9 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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