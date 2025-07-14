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WiFi Checker (Мод, Unlocked)

WiFi Checker (Мод, Unlocked) v1.3.12.00

Проверь кто сидит на твоём Wi-Fi и узнай куда уходит скорость

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Версия:
1.3.12.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
cxzh.ltd
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 01:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

WiFi Checker — это простой и мощный инструмент, который поможет тебе следить за безопасностью своей сети. Приложение сканирует все устройства, подключённые к твоему Wi-Fi, и показывает, кто именно использует трафик: телефоны, планшеты, ПК, даже «умные» гаджеты. Если интернет вдруг стал медленным — проверь, не подключился ли кто-то лишний. Благодаря детальной информации о каждом устройстве (имя, IP, MAC-адрес) ты сможешь быстро принять решение: отключить, ограничить или просто узнать, кто есть кто.


Интерфейс максимально удобный: открыл — и сразу видишь, сколько устройств в сети, и какие из них потребляют ресурсы. WiFi Checker работает с любой точкой доступа, в том числе с мобильными хот-спотами. Это отличный способ не только защитить соединение, но и просто навести порядок в домашней сети. Больше не нужно гадать, куда уходит скорость — теперь всё под контролем. Установи и будь хозяином своего Wi-Fi.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать WiFi Checker (Мод, Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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