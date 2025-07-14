Описание

WiFi Checker — это простой и мощный инструмент, который поможет тебе следить за безопасностью своей сети. Приложение сканирует все устройства, подключённые к твоему Wi-Fi, и показывает, кто именно использует трафик: телефоны, планшеты, ПК, даже «умные» гаджеты. Если интернет вдруг стал медленным — проверь, не подключился ли кто-то лишний. Благодаря детальной информации о каждом устройстве (имя, IP, MAC-адрес) ты сможешь быстро принять решение: отключить, ограничить или просто узнать, кто есть кто.





Интерфейс максимально удобный: открыл — и сразу видишь, сколько устройств в сети, и какие из них потребляют ресурсы. WiFi Checker работает с любой точкой доступа, в том числе с мобильными хот-спотами. Это отличный способ не только защитить соединение, но и просто навести порядок в домашней сети. Больше не нужно гадать, куда уходит скорость — теперь всё под контролем. Установи и будь хозяином своего Wi-Fi.