WiFi Checker (Мод, Unlocked) v1.3.12.00
Проверь кто сидит на твоём Wi-Fi и узнай куда уходит скорость
WiFi Checker — это простой и мощный инструмент, который поможет тебе следить за безопасностью своей сети. Приложение сканирует все устройства, подключённые к твоему Wi-Fi, и показывает, кто именно использует трафик: телефоны, планшеты, ПК, даже «умные» гаджеты. Если интернет вдруг стал медленным — проверь, не подключился ли кто-то лишний. Благодаря детальной информации о каждом устройстве (имя, IP, MAC-адрес) ты сможешь быстро принять решение: отключить, ограничить или просто узнать, кто есть кто.
Интерфейс максимально удобный: открыл — и сразу видишь, сколько устройств в сети, и какие из них потребляют ресурсы. WiFi Checker работает с любой точкой доступа, в том числе с мобильными хот-спотами. Это отличный способ не только защитить соединение, но и просто навести порядок в домашней сети. Больше не нужно гадать, куда уходит скорость — теперь всё под контролем. Установи и будь хозяином своего Wi-Fi.
Премиум разблокирован
Скачать WiFi Checker (Мод, Unlocked) v1.3.12.00 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.