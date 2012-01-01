Описание

В водовороте повседневных дел легко забыть о значимых датах. Но с Birthday Calendar & Reminder это останется в прошлом. Это приложение станет вашим персональным помощником, который не только напомнит о приближающихся днях рождения, но и предложит возможности для их яркого празднования.





От импорта контактов до отправки уникальных поздравительных открыток, от хранения идей подарков до гибких напоминаний — это приложение воплощает заботу о важных моментах. Укажите время уведомления, выберите индивидуальный подход к каждой дате и будьте уверены, что ни одно событие не останется незамеченным. Превратите каждое напоминание в радость для себя и своих близких.