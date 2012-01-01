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Birthday Calendar & Reminder (Мод, Premium Unlocked)

Birthday Calendar & Reminder (Мод, Premium Unlocked) 4.0.9

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Версия:
4.0.9
Требования:
Android 9
Разработчик:
Team Birthdays
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В водовороте повседневных дел легко забыть о значимых датах. Но с Birthday Calendar & Reminder это останется в прошлом. Это приложение станет вашим персональным помощником, который не только напомнит о приближающихся днях рождения, но и предложит возможности для их яркого празднования.


От импорта контактов до отправки уникальных поздравительных открыток, от хранения идей подарков до гибких напоминаний — это приложение воплощает заботу о важных моментах. Укажите время уведомления, выберите индивидуальный подход к каждой дате и будьте уверены, что ни одно событие не останется незамеченным. Превратите каждое напоминание в радость для себя и своих близких.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Birthday Calendar & Reminder (Мод, Premium Unlocked) v4.0.9 MOD APK

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Скачать Birthday Calendar & Reminder (Мод, Premium Unlocked) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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