Версия:
4.0.9
Требования:
Android 9
Разработчик:
Team Birthdays
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:35
Возраст:
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
В водовороте повседневных дел легко забыть о значимых датах. Но с Birthday Calendar & Reminder это останется в прошлом. Это приложение станет вашим персональным помощником, который не только напомнит о приближающихся днях рождения, но и предложит возможности для их яркого празднования.
От импорта контактов до отправки уникальных поздравительных открыток, от хранения идей подарков до гибких напоминаний — это приложение воплощает заботу о важных моментах. Укажите время уведомления, выберите индивидуальный подход к каждой дате и будьте уверены, что ни одно событие не останется незамеченным. Превратите каждое напоминание в радость для себя и своих близких.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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