Описание

NetSpot — мощное мобильное приложение для создания тепловых карт Wi-Fi, анализатора сетей и теста скорости интернета, идеально подходящее для телефонов, планшетов и Chromebook на базе Android. Признанное сетевыми экспертами и использующееся миллионами пользователей по всему миру, это приложение помогает легко выявить зоны слабого сигнала, уровень шума и помех, предоставляя точный анализ сети.





NetSpot 3 позволяет пользователям создавать интерактивные тепловые карты Wi-Fi для домов, офисов и открытых территорий. Просто загрузите план помещения или создайте его снимок, откалибруйте карту и начните собирать данные. Приложение предлагает поддержку нескольких зон и позволяет добавлять неограниченное количество точек данных, чтобы обеспечить идеальное покрытие Wi-Fi и максимально эффективное использование вашей сети.