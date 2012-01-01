NetSpot — мощное мобильное приложение для создания тепловых карт Wi-Fi, анализатора сетей и теста скорости интернета, идеально подходящее для телефонов, планшетов и Chromebook на базе Android. Признанное сетевыми экспертами и использующееся миллионами пользователей по всему миру, это приложение помогает легко выявить зоны слабого сигнала, уровень шума и помех, предоставляя точный анализ сети.
NetSpot 3 позволяет пользователям создавать интерактивные тепловые карты Wi-Fi для домов, офисов и открытых территорий. Просто загрузите план помещения или создайте его снимок, откалибруйте карту и начните собирать данные. Приложение предлагает поддержку нескольких зон и позволяет добавлять неограниченное количество точек данных, чтобы обеспечить идеальное покрытие Wi-Fi и максимально эффективное использование вашей сети.
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Скачать NetSpot WiFi Heat Map Analyzer (Мод, Premium Unlocked) v3.2.196 MOD APK
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