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NetSpot WiFi Heat Map Analyzer (Мод, Premium Unlocked)

NetSpot WiFi Heat Map Analyzer (Мод, Premium Unlocked) 3.2.196

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Версия:
3.2.196
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Etwok, Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

NetSpot — мощное мобильное приложение для создания тепловых карт Wi-Fi, анализатора сетей и теста скорости интернета, идеально подходящее для телефонов, планшетов и Chromebook на базе Android. Признанное сетевыми экспертами и использующееся миллионами пользователей по всему миру, это приложение помогает легко выявить зоны слабого сигнала, уровень шума и помех, предоставляя точный анализ сети.


NetSpot 3 позволяет пользователям создавать интерактивные тепловые карты Wi-Fi для домов, офисов и открытых территорий. Просто загрузите план помещения или создайте его снимок, откалибруйте карту и начните собирать данные. Приложение предлагает поддержку нескольких зон и позволяет добавлять неограниченное количество точек данных, чтобы обеспечить идеальное покрытие Wi-Fi и максимально эффективное использование вашей сети.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать NetSpot WiFi Heat Map Analyzer (Мод, Premium Unlocked) v3.2.196 MOD APK

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Скачать NetSpot WiFi Heat Map Analyzer (Мод, Premium Unlocked) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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