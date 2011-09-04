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Sticker.ly - Sticker Maker (Мод, Без рекламы)

Sticker.ly - Sticker Maker 3.13.0

Без рекламы
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Версия:
3.13.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Naver Z Corporation
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
37
Скриншоты
Описание

Sticker.ly — это мощное приложение, которое позволяет пользователям создавать уникальные наклейки от базового до продвинутого уровня, превращая текстовые сообщения в яркий и креативный способ передачи эмоций. В Sticker.ly можно легко раскрыть свой творческий потенциал, создавая наклейки аналогично процессу редактирования изображений. Результат полностью зависит от вашего мастерства: вы можете собрать свою собственную библиотеку наклеек и сделать её трендом, который привлечет других пользователей.


Приложение предоставляет интуитивные инструменты для создания персонализированных наклеек. Вам нужно всего лишь загрузить изображение, а затем Sticker.ly автоматически выделит главный объект, удаляя фон и создавая чистый и выразительный стикер. Пользователи могут добавлять дополнительные элементы, чтобы сделать наклейки ещё более интересными. Sticker.ly делает процесс создания наклеек простым и доступным, добавляя разнообразие и индивидуальность в каждый разговор!


Информация о модах

Без рекламы

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Скачать Sticker.ly - Sticker Maker (Мод, Без рекламы) v3.13.0 MOD APK

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Скачать Sticker.ly - Sticker Maker (Мод, Без рекламы) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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