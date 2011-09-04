Описание

Sticker.ly — это мощное приложение, которое позволяет пользователям создавать уникальные наклейки от базового до продвинутого уровня, превращая текстовые сообщения в яркий и креативный способ передачи эмоций. В Sticker.ly можно легко раскрыть свой творческий потенциал, создавая наклейки аналогично процессу редактирования изображений. Результат полностью зависит от вашего мастерства: вы можете собрать свою собственную библиотеку наклеек и сделать её трендом, который привлечет других пользователей.





Приложение предоставляет интуитивные инструменты для создания персонализированных наклеек. Вам нужно всего лишь загрузить изображение, а затем Sticker.ly автоматически выделит главный объект, удаляя фон и создавая чистый и выразительный стикер. Пользователи могут добавлять дополнительные элементы, чтобы сделать наклейки ещё более интересными. Sticker.ly делает процесс создания наклеек простым и доступным, добавляя разнообразие и индивидуальность в каждый разговор!