Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
SHARE: Share it, File Transfe — это удобное приложение для передачи данных между устройствами без использования USB или подключения к компьютеру. Теперь вам не нужно беспокоиться о переносе данных на новый телефон — приложение позволяет легко и быстро соединять два телефона и передавать данные в кратчайшие сроки.
Одним из главных преимуществ File Transfer является возможность работы без Интернета. Приложение не требует интернет-соединения, что делает его удобным для использования в любом месте и в любое время. Независимо от вашего местоположения, SHARE обеспечивает быструю и безопасную передачу данных между вашими устройствами.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked) v1.7.7 MOD APK
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