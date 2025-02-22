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SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked)

SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked) 1.7.7

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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AZ Mobile Software
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 13 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

SHARE: Share it, File Transfe — это удобное приложение для передачи данных между устройствами без использования USB или подключения к компьютеру. Теперь вам не нужно беспокоиться о переносе данных на новый телефон — приложение позволяет легко и быстро соединять два телефона и передавать данные в кратчайшие сроки.


Одним из главных преимуществ File Transfer является возможность работы без Интернета. Приложение не требует интернет-соединения, что делает его удобным для использования в любом месте и в любое время. Независимо от вашего местоположения, SHARE обеспечивает быструю и безопасную передачу данных между вашими устройствами.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked) v1.7.7 MOD APK

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Скачать SHARE: Share it, File Transfer (Мод, Premium Unlocked) 13 Мб Ссылка 2 13 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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