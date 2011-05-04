Описание

Data Usage Manager & Monitor — это приложение, которое помогает отслеживать использование данных 3G/4G или Wi-Fi, предоставляя подробную информацию о времени и частоте вашего интернет-серфинга. Это приложение поможет вам оптимизировать использование данных, избегая лишних расходов и контролируя свои пакеты связи. С помощью виджета, который можно разместить на экране, вы сможете всегда видеть ёмкость данных и контролировать их использование в реальном времени.





Приложение позволяет сравнивать частоту использования данных через столбцы или графики, чтобы вы могли легко определить, в какие дни вы расходуете больше данных. Это помогает выбрать подходящий ежедневный или ежемесячный пакет, оптимизируя ваши расходы. Также приложение поддерживает мониторинг Wi-Fi пропускной способности, что может быть полезно при необходимости контроля за использованием интернет-ресурсов. Благодаря Data Usage Manager & Monitor, вы сможете эффективнее управлять своими данными и избегать излишних трат.