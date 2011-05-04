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Data Usage Manager & Monitor (Мод, Pro Unlocked)

Data Usage Manager & Monitor 4.5.11.763

Unlocked
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Версия:
4.5.11.763
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
FlavrApps
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
58
Скриншоты
Описание

Data Usage Manager & Monitor — это приложение, которое помогает отслеживать использование данных 3G/4G или Wi-Fi, предоставляя подробную информацию о времени и частоте вашего интернет-серфинга. Это приложение поможет вам оптимизировать использование данных, избегая лишних расходов и контролируя свои пакеты связи. С помощью виджета, который можно разместить на экране, вы сможете всегда видеть ёмкость данных и контролировать их использование в реальном времени.


Приложение позволяет сравнивать частоту использования данных через столбцы или графики, чтобы вы могли легко определить, в какие дни вы расходуете больше данных. Это помогает выбрать подходящий ежедневный или ежемесячный пакет, оптимизируя ваши расходы. Также приложение поддерживает мониторинг Wi-Fi пропускной способности, что может быть полезно при необходимости контроля за использованием интернет-ресурсов. Благодаря Data Usage Manager & Monitor, вы сможете эффективнее управлять своими данными и избегать излишних трат.


Информация о модах

Про Разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Data Usage Manager & Monitor (Мод, Pro Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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