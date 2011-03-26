Описание

AG Auto Clicker — Auto Tap — это мощный инструмент для автоматизации повторяющихся щелчков на экране вашего устройства, не требующий root-доступа. Приложение позволяет легко настроить положение кликов, их последовательность и частоту, а также записывать жесты пролистывания в любом месте экрана. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет автоматизировать рутинные задачи или игровую активность на своем телефоне.





Основные функции включают простоту использования — достаточно нажать кнопку, чтобы начать процесс, без необходимости в root-доступе. AG Auto Clicker поддерживает автоматическое нажатие или пролистывание, освобождая ваши руки. Дополнительно, приложение позволяет сохранять и загружать скрипты для создания персонализированных сценариев, а также устанавливать запланированные задачи с заданными временными интервалами и последовательностью кликов, что делает его универсальным инструментом для различных целей.