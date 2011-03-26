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AG Auto Clicker- Авто Кликер (Мод, Premium Unlocked)

AG Auto Clicker- Авто Кликер (Мод, Premium Unlocked) 1.3.5

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Версия:
1.3.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Bright Prospect
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
91
Скриншоты
Описание

AG Auto Clicker — Auto Tap — это мощный инструмент для автоматизации повторяющихся щелчков на экране вашего устройства, не требующий root-доступа. Приложение позволяет легко настроить положение кликов, их последовательность и частоту, а также записывать жесты пролистывания в любом месте экрана. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет автоматизировать рутинные задачи или игровую активность на своем телефоне.


Основные функции включают простоту использования — достаточно нажать кнопку, чтобы начать процесс, без необходимости в root-доступе. AG Auto Clicker поддерживает автоматическое нажатие или пролистывание, освобождая ваши руки. Дополнительно, приложение позволяет сохранять и загружать скрипты для создания персонализированных сценариев, а также устанавливать запланированные задачи с заданными временными интервалами и последовательностью кликов, что делает его универсальным инструментом для различных целей.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать AG Auto Clicker- Авто Кликер (Мод, Premium Unlocked) v1.3.5 MOD APK

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Скачать AG Auto Clicker- Авто Кликер (Мод, Premium Unlocked) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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