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Дневник - Трекер Настроения (Мод, Premium Unlocked)

Дневник - Трекер Настроения (Мод, Premium Unlocked) 1.59.0

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Версия:
1.59.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Habitics
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 14 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Daylio Journal — это мощное приложение для отслеживания эмоций и повседневной активности, позволяющее пользователям наблюдать за своим эмоциональным состоянием и прогрессом с течением времени. С помощью дружелюбных и проницательных вопросов приложение помогает понять, как ваши чувства меняются в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Оно функционирует как цифровой дневник, который побуждает вас анализировать и отражать свой внутренний мир, что может быть полезно для личного роста и развития.


Приложение предлагает уникальную возможность отслеживать свое благополучие, задавая приятные и теплые вопросы о ваших чувствах и действиях. Пользователи могут выбирать из множества забавных вариантов настройки, что позволяет не только отслеживать, но и выражать свои эмоции по-разному. Вы можете добавлять действия, которые выполняете каждый день, просто нажав на значки или присваивая каждому из них индивидуальные названия, что делает процесс записи легким и увлекательным.


С помощью Daylio Journal вы получите возможность видеть, как ваши эмоции и действия взаимосвязаны, что в свою очередь поможет вам лучше понимать себя и находить способы улучшения качества жизни. Это приложение является не просто инструментом для записи, а настоящим помощником в вашем пути к эмоциональному благополучию и самосознанию.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Дневник - Трекер Настроения (Мод, Premium Unlocked) 14 Мб Ссылка 2 14 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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