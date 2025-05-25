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G-CPU:Monitor CPU, RAM, Widget (Мод, Unlocked)

G-CPU:Monitor CPU, RAM, Widget (Мод, Unlocked) 2.84.1

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Версия:
2.84.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
INSIDE Inc
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Сегодня, 13:21
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
282
Скриншоты
Описание

G-CPU — это простое, но мощное и бесплатное приложение, которое предоставляет вам полную информацию о вашем мобильном устройстве и планшете. Благодаря расширенным пользовательским интерфейсам и виджетам, G-CPU отображает детальные данные о центральном процессоре (ЦП), оперативной памяти (ОЗУ), операционной системе (ОС), датчиках, памяти, аккумуляторе, сетевых подключениях, системных приложениях, дисплее, камере и многом другом. Все эти данные представлены в удобном и наглядном формате, что позволяет легко отслеживать состояние вашего устройства.


Кроме того, G-CPU предлагает функцию сравнения вашего устройства с результатами аппаратных тестов, что помогает оценить его производительность и возможности. Это особенно полезно для тех, кто стремится оптимизировать работу своего гаджета или просто хочет лучше понимать технические характеристики своего оборудования. Независимо от того, являетесь ли вы опытным пользователем или только начинаете исследовать возможности своего мобильного устройства, G-CPU станет незаменимым инструментом для получения исчерпывающей информации и улучшения пользовательского опыта.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать G-CPU:Monitor CPU, RAM, Widget (Мод, Unlocked) v2.84.1 MOD APK

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Скачать G-CPU:Monitor CPU, RAM, Widget (Мод, Unlocked) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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