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Anti Spy Scanner & Spyware (Мод, Unlocked)

Anti Spy Scanner & Spyware (Мод, Unlocked) 6.6.5

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Версия:
6.6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Protectstar Inc.
Категория:
Программы / Инструменты
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 238
Скриншоты
Описание

С развитием технологий смартфоны стали более продвинутыми, но их безопасность также стала предметом внимания злоумышленников и хакеров. Anti Spy Scanner & Spyware был создан как инструмент для защиты смартфонов от потенциальных угроз и вирусов. Это приложение представляет собой передовой сканер шпионских программ, который использует искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения потенциальных угроз.


Одной из ключевых функций Anti Spy Scanner & Spyware является предупреждение пользователя о возможных угрозах. Если приложение обнаружит подозрительную активность или наличие шпионского программного обеспечения, оно немедленно предупредит пользователя. Это помогает предотвратить потенциальные атаки и защитить личные данные. Приложение также регулярно сканирует все данные на устройстве пользователя, включая программное обеспечение, системные задачи и доступ из внешних источников. Это обеспечивает полную проверку устройства на наличие угроз и обеспечивает безопасность данных пользователя.




Информация о модах
  • Pro/Paid функции разблокированы;
  • Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
  • Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
  • Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
  • Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
  • Отключена видимость рекламных макетов;
  • Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
  • Код отладки удален;
  • Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
  • Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
  • Улучшенная темная тема;
  • Отключена заставка при запуске;
  • Удалить рекламные приложения результата сканирования;
  • Отключена вкладка «Поддержка» в настройках;
  • режим совместимости с AOSP;
  • Языки: полный мульти языки;
  • ЦП: универсальная архитектура;
  • Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
  • Оригинальная подпись пакета изменена;
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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Anti Spy Scanner & Spyware (Мод, Unlocked) v6.6.5 MOD APK

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Скачать Anti Spy Scanner & Spyware (Мод, Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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