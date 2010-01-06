С развитием технологий смартфоны стали более продвинутыми, но их безопасность также стала предметом внимания злоумышленников и хакеров. Anti Spy Scanner & Spyware был создан как инструмент для защиты смартфонов от потенциальных угроз и вирусов. Это приложение представляет собой передовой сканер шпионских программ, который использует искусственный интеллект (ИИ) для обнаружения потенциальных угроз.
Одной из ключевых функций Anti Spy Scanner & Spyware является предупреждение пользователя о возможных угрозах. Если приложение обнаружит подозрительную активность или наличие шпионского программного обеспечения, оно немедленно предупредит пользователя. Это помогает предотвратить потенциальные атаки и защитить личные данные. Приложение также регулярно сканирует все данные на устройстве пользователя, включая программное обеспечение, системные задачи и доступ из внешних источников. Это обеспечивает полную проверку устройства на наличие угроз и обеспечивает безопасность данных пользователя.
- Pro/Paid функции разблокированы;
- Отключены/Удалены ненужные Разрешения + Получатели + Провайдеры + Сервисы;
- Оптимизированная и сжатая графика и очищенные ресурсы для быстрой загрузки;
- Разрешения на рекламу/услуги/провайдеры удалены из Android.manifest;
- Ссылки на рекламу удалены, а методы вызова аннулированы;
- Отключена видимость рекламных макетов;
- Проверка пакета установки Google Play Store отключена;
- Код отладки удален;
- Удалите имена тегов .source по умолчанию для соответствующих java-файлов;
- Analytics/Crashlytics/Firebase отключены;
- Улучшенная темная тема;
- Отключена заставка при запуске;
- Удалить рекламные приложения результата сканирования;
- Отключена вкладка «Поддержка» в настройках;
- режим совместимости с AOSP;
- Языки: полный мульти языки;
- ЦП: универсальная архитектура;
- Разрешение экрана: 160 dpi, 240 dpi, 320 dpi, 480 dpi, 640 dpi;
- Оригинальная подпись пакета изменена;
Скачать Anti Spy Scanner & Spyware (Мод, Unlocked) v6.6.5 MOD APK
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