Описание

Новейшая и самая привлекательная клавиатура Kika Keyboard — это бесплатное и настраиваемое приложение для клавиатуры с эмодзи для Android. Это позволяет вам изменить стиль ввода и улучшить качество ввода. Вы можете создать для себя индивидуальную клавиатуру с фотографиями, используя Kika Keyboard, которая имеет более 10 000 красочных тем для клавиатуры, стильные шрифты, забавные смайлики и наклейки, очаровательные каомодзи и прекрасные звуки. быстрый и увлекательный набор текста! Вы можете общаться с друзьями со всего мира, используя клавиатуру Kika, которая поддерживает более 150 языков (*).





Вам доступно более 10000 бесплатных тем для клавиатуры, чтобы вы могли украсить свою клавиатуру фантастическими фонами и получать больше удовольствия. В эту категорию входят светодиодные клавиатуры, полупрозрачные клавиатуры, гравитационные клавиатуры, анимированные клавиатуры и клавиатуры с HD-обоями. Новые темы выпускаются ежедневно, и вы можете выбирать из широкого спектра тем, включая аниме, очаровательны, котенок, щенок, волк, галактика, цветок и любовь, среди прочих. Новейшие модели всегда в моде. Выберите изображение из своей камеры или коллекции фотографий, чтобы использовать его в качестве уникального фона для клавиатуры. Персонализируйте свою клавиатуру, выбрав из множества форм кнопок, интересных шрифтов и цветов. Доступно множество других эффектов постукивания, таких как смайлики, снег, музыка, цветок, любовь и череп, среди прочих.



