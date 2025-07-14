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Клавиатура Kika - эмоджи,GIF (Мод, Unlocked)

Клавиатура Kika - эмоджи,GIF (Мод, Unlocked) v6.7.0.7740

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Версия:
6.7.0.7740
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Kika AI Team
Категория:
Инструменты / Приложения на русском
Обновлено:
Сегодня, 16:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 475
Описание

Новейшая и самая привлекательная клавиатура Kika Keyboard — это бесплатное и настраиваемое приложение для клавиатуры с эмодзи для Android. Это позволяет вам изменить стиль ввода и улучшить качество ввода. Вы можете создать для себя индивидуальную клавиатуру с фотографиями, используя Kika Keyboard, которая имеет более 10 000 красочных тем для клавиатуры, стильные шрифты, забавные смайлики и наклейки, очаровательные каомодзи и прекрасные звуки. быстрый и увлекательный набор текста! Вы можете общаться с друзьями со всего мира, используя клавиатуру Kika, которая поддерживает более 150 языков (*).


Вам доступно более 10000 бесплатных тем для клавиатуры, чтобы вы могли украсить свою клавиатуру фантастическими фонами и получать больше удовольствия. В эту категорию входят светодиодные клавиатуры, полупрозрачные клавиатуры, гравитационные клавиатуры, анимированные клавиатуры и клавиатуры с HD-обоями. Новые темы выпускаются ежедневно, и вы можете выбирать из широкого спектра тем, включая аниме, очаровательны, котенок, щенок, волк, галактика, цветок и любовь, среди прочих. Новейшие модели всегда в моде. Выберите изображение из своей камеры или коллекции фотографий, чтобы использовать его в качестве уникального фона для клавиатуры. Персонализируйте свою клавиатуру, выбрав из множества форм кнопок, интересных шрифтов и цветов. Доступно множество других эффектов постукивания, таких как смайлики, снег, музыка, цветок, любовь и череп, среди прочих.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Клавиатура Kika - эмоджи,GIF (Мод, Unlocked) v6.7.0.7740 MOD APK

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Скачать Клавиатура Kika - эмоджи,GIF (Мод, Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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