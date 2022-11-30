Cartoon Photo Editor Mod APK — это бесплатный фоторедактор, который предлагает большой выбор готовых к редактированию мультяшных эффектов, художественных фильтров, стилей эскизов, изображений, фотографий и рисунков на холсте.





С помощью этого приложения вы сможете быстро и легко превратить любую картинку на вашем устройстве в мультяшную версию оригинала. Пользователи могут значительно улучшить качество своих плохо освещенных селфи с помощью встроенного фоторедактора. Редактор мультяшных фотографий предоставляет своим пользователям различные мультяшные эффекты, которые можно применять к их фотографиям для создания уникальных и интересных результатов. Карандашные наброски, эффекты рисования, фильтры карандашного рисунка, эффекты рисования и фильтры мультипликационного искусства — все это включено в приложение Cartoon Photo Maker. Кроме того, приложение включает эффекты рисования. В дополнение к этому, он имеет обширную библиотеку привлекательных анимационных эффектов, а также инструменты для создания коллажей.