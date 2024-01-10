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Vidma видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked)

Vidma видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked) 2.11.3

Улучшайте видео с помощью музыки, эффектов и фильтров
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Версия:
2.11.3
Требования:
Android 9
Разработчик:
Vidma Video Studio
Категория:
Видео плееры/редакторы / Мультимедиа / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 007

Профессиональные возможности Vidma позволяют улучшить видео с помощью музыки, эффектов, фильтров, переходов, наложений, замедленного движения и GIF-файлов. Экспорт фильмов и слайд-шоу в высоком разрешении является бесплатным и не содержит водяных знаков.


Пользователи Vidma могут добавлять звуковые эффекты и музыкальные переходы к своим видео. Вы можете создавать потрясающие слайд-шоу с музыкальным сопровождением, используя этот профессиональный конструктор HD-катушек, который не добавляет водяных знаков к вашим фильмам. Распространение видеороликов — надежный способ собрать большое количество положительных комментариев. Даже не требуется, чтобы у вас были навыки редактирования видео! Установите Vidma Video Editor, чтобы сразу приступить к работе. Использование творческих фильтров и эффектов сделает ваш фильм фантастическим. Видеоредактор фильмов, который не оставляет явных водяных знаков на готовом продукте. Включение фирменного водяного знака в загружаемый контент поможет вам стать более заметным в социальных сетях.


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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Vidma видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked) 2.11.3 взлом

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Скачать Vidma видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Vidma видеоредактор с музыкой (Мод, Unlocked)


Комментарии (1)
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Гость Сергей
Гость Сергей 10 января 2024 18:42
Подскажите лучший редактор, где есть хромакей
+2
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