Описание

Smallpdf — это замечательный инструмент, доступный для Android, iOS и Windows, который упрощает разделение, объединение, редактирование и преобразование PDF-файлов. Если вы ищете такую программу, Smallpdf — хорошая альтернатива. Многочисленные варианты использования Smallpdf будут подробно рассмотрены в следующей статье.





Используйте камеру или сканируйте бумажные документы для создания PDF-файлов с помощью этого удобного программного обеспечения. Таким образом, клиенты могут сократить время, затрачиваемое на преобразование, не жертвуя качеством результатов. Преобразование изображений, уже сохраненных на вашем компьютере, в формат PDF выполняется быстро и просто.