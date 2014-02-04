Описание

Программное обеспечение для преобразования AVI в MP3 Аудиоредактор Convert представляет собой не только бесплатное, но и очень функциональное и профессиональное приложение.





Редактировать звук и музыку можно здесь, в одном месте. У вас есть несколько вариантов, доступных в любое время, когда вы хотите отредактировать ранее загруженные аудиозаписи. Также можно создавать персонализированные мелодии звонка, звуки оповещений о сообщениях, будильники и другие мелодии для вашего телефона или телефонов членов вашей семьи и друзей. Это удобный помощник по записи, который можно взять с собой куда угодно. Запись немедленного высококачественного звука может быть сделана для любой встречи, лекции или обсуждения в любой момент. После импорта видео появится возможность экспортировать аудио одним щелчком мыши. Возможно достижение скорости передачи до 320 кбит/с.