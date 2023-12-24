Просмотр фильмов и музыки на маленьком телефоне может не соответствовать потребностям некоторых людей из-за неудобства использования маленького экрана. Это мешает наслаждаться изображением, плохо слышать из-за малой громкости и некачественных динамиков или просто трудно читать слишком мелкие буквы на экране. Однако Cast TV для Chromecast/Roku/Apple TV/Xbox/Fire TVC позволяет легко и удобно делать все вышеперечисленное, транслируя то, что вы смотрите, с крошечного экрана телефона на большой экран телевизора.





Это дает вам определенные удобства и лучший опыт. Когда вы используете приложение, вы будете просматривать с помощью браузера, доступного в приложении. Этот браузер направит вас на веб-сайт, который вы ищете. Как только навигация по поиску будет завершена, видео и фильмы, музыка будут автоматически найдены и предоставлены вам браузером. Оттуда вы можете транслировать то, что вам нравится, и транслировать его на свой телевизор, чтобы испытать.



