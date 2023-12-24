android-1.ru / Программы / Мультимедиа / Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked)
Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked)

Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked) 12.197

0
0
Скачать (57 МБ)
Нужно обновить?
Версия:
12.197
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Castify
Категория:
Мультимедиа / Редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 186

Просмотр фильмов и музыки на маленьком телефоне может не соответствовать потребностям некоторых людей из-за неудобства использования маленького экрана. Это мешает наслаждаться изображением, плохо слышать из-за малой громкости и некачественных динамиков или просто трудно читать слишком мелкие буквы на экране. Однако Cast TV для Chromecast/Roku/Apple TV/Xbox/Fire TVC позволяет легко и удобно делать все вышеперечисленное, транслируя то, что вы смотрите, с крошечного экрана телефона на большой экран телевизора.


Это дает вам определенные удобства и лучший опыт. Когда вы используете приложение, вы будете просматривать с помощью браузера, доступного в приложении. Этот браузер направит вас на веб-сайт, который вы ищете. Как только навигация по поиску будет завершена, видео и фильмы, музыка будут автоматически найдены и предоставлены вам браузером. Оттуда вы можете транслировать то, что вам нравится, и транслировать его на свой телевизор, чтобы испытать.



Скриншоты

Информация о модах

Премиум открыт

 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked) 12.197 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked) 57 МБ Ссылка 2 57 МБ

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
ES File Explorer (Мод, Premium Unlocked)
ES File Explorer (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 4.4.1.4
Koala Sampler (Мод, Пропатчено)
Koala Sampler (Мод, Пропатчено)
Версия: 1.4082
Добавить музыку к видео (Мод, Unlocked)
Добавить музыку к видео (Мод, Unlocked)
Версия: 4.7
Видеорекдактор с музыкой (Мод, VIP Unlocked)
Видеорекдактор с музыкой (Мод, VIP Unlocked)
Версия: 1.3.4
Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы)
Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы)
Версия: 3.60.0.1
Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked)
Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 1.01.49.0714
Фото из видео (Мод, Premium Unlocked)
Фото из видео (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 11.1.9 b140
Video Collage Maker:Mix Videos (Мод, Premium Unlocked)
Video Collage Maker:Mix Videos (Мод, Premium Unlocked)
Версия: 8.9

Отзывы о Cast to TV/Chromecast/Roku/TV+ (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив