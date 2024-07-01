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Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы)

Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы) 3.64.0.6

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Версия:
3.64.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Airtel
Категория:
Программы / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 070

Wynk Music хорошо подходит для слушателей, которым нравится индийское влияние. Музыкальная библиотека Wynk — это скорее библиотека, чем огромный кладезь болливудской музыки. С сотнями самых популярных песен и альбомов, основанных на популярности музыкантов из Индии. В Wynk Music есть почти вся индийская музыка, которую мы ищем. Этот музыкальный проигрыватель также имеет большую библиотеку международной музыки, и этого действительно достаточно для любителей музыки во всем мире.

Wynk Music предлагает нам не только самые популярные хиты Болливуда, но и музыкальную сокровищницу, содержащую более шести миллионов бесплатных песен. Со многими жанрами, такими как Pop, EDM, Punjabi Beats, Hip Hop, Sufi, Gazal, US-UK, Devotional, Romantic, Trap, House, Romantic и Dance.


Какой бы жанр мы ни искали, мы можем найти его здесь. Мало того, мы также наслаждаемся музыкой на многих языках, таких как панджаби, телугу, тамильский, бходжпури, харьянви, бенгальский, малаялам, раджастхани, ... Для тех, кто слушает подкасты, Wynk Music также удовлетворяет эту потребность аудитории, которая любит слушать к подкастам с их бесплатным проигрывателем подкастов. Wynk Music — это музыкальный проигрыватель, который не требует загрузки и воспроизведения музыки на других музыкальных проигрывателях. Мы по-прежнему можем наслаждаться онлайн-концертами и трансляциями в прямом эфире в этом приложении. Музыкальный проигрыватель работает как MP3-плеер и плеер собственного карманного подкаста. Дает нам ощущение удобства и комфорта, не такой привередливый, как другие музыкальные плееры.


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Информация о модах

Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы) 3.64.0.6 взлом

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Скачать Wynk Music-Songs, MP3, Podcast (Мод, Без рекламы) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

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