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Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked)

Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked) 1.01.63.1114.1

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Версия:
1.01.63.1114.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dairy App & Notes & Audio Editor & Voice Recorder
Категория:
Мультимедиа / Редакторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 425
Скриншоты
Описание

Ringtone Maker (Создатель Рингтона) — универсальный инструмент для обработки любой песни или звука, установки мелодии звонка для каждого контакта и многого другого. Это также эффективный выбор для изменения или редактирования качества звука любого контента перед его вырезанием или обработкой для создания мелодии звонка. Широкий выбор уникальных вариаций, доступных пользователям, также станет фантастическим дополнением к расширению их творчества при создании рингтонов.


Это первая и эффективная функция, если пользователь хочет создать рингтон из ниоткуда из доступных инструментов, функций и мелодий. Это также полезный способ проверить музыкальное восприятие или научиться создавать короткие, но запоминающиеся мелодии. Приложение будет иметь коллекцию всемирно известных песен, чтобы предоставить пользователям широкий выбор для создания рингтонов. Он также предоставляет пользователям множество функций или инструментов для вырезания, чтобы они могли напрямую извлекать свои любимые моменты из своих любимых популярных сегодня песен.


Механизм обработки мелодии также полон точности и будет интегрироваться с расширенными функциями для создания идеального и приятного звука при использовании в качестве мелодии звонка. Когда пользователи собираются вырезать, у него также есть инструмент увеличения на дисплее, чтобы вырезать песню в нужные моменты.


Информация о модах

Премиум открыт

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked) v1.01.63.1114.1 MOD APK

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Скачать Создатель Рингтона (Мод, Premium Unlocked) 28 МБ Ссылка 2 28 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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