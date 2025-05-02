android-1.ru / Программы / Редакторы / 3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked)
3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked)

3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked) 1.20.1

28
5
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.20.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
3D Modeling Apps
Категория:
Программы / Редакторы
Обновлено:
Сегодня, 17:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14 663
Скриншоты
Описание

Приложение 3D Modeling позволяет создавать 3D-модели, объекты, художественную и CGI-графику, картины, 3D-персонажей и 3D-игры на ходу с помощью жестов на мобильном телефоне или планшете. Наше приложение для 3D-редактирования отличается от других приложений для рисования для взрослых.



Вы можете перемещать, вращать и масштабировать 3D-изображения и объекты с помощью жестов. Быстро переключайте инструменты. Долгое нажатие или рисование рамок позже позволяет пользователям многократно выбирать вершины, ребра, грани и объекты. Слияние, соединение и создание граней с вершинами — это инструменты вершин трехмерной геометрии. Инструментам Edge требуется один палец, чтобы нарисовать вырез одним движением или выбирая одну точку за раз, вырезать петлю (создавать новые петли края), выбирать петлю (также двойным нажатием), вытягивать, удалять, выбирать кольцо, создавайте 3D-грани с помощью края границы и т. д. (заполните отверстие).



Инструменты лица включают выдавливание, рисование лица с заданными точками, отсоединение, клонирование, двойное касание для выбора оболочки, реверсирование и удаление. Объединение/разделение, клонирование, зеркальное отображение, сглаживание, разделение и мягкие/жесткие нормали — все это инструменты объекта. И инструменты для лепки: перемещение, экранирование, толкание, вытягивание и сглаживание — все это варианты; Размер кисти и сила могут быть скорректированы. Инструменты отображения включают сетку с регулируемым размером и значениями привязки, а также отображают такую информацию, как количество треугольников, расстояние между вершинами и длину ребра.


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать 3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked) v1.20.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать 3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked) 75 МБ Ссылка 2 75 МБ

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Видеоредактор: Обрезать, Сжать (Мод, Premium Unlocked)
Видеоредактор: Обрезать, Сжать (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.7.0.0
Makaron (Мод, Pro Unlocked)
Makaron (Мод, Pro Unlocked)
Version: 5.4.3
edjing Mix: музыкальный микшер (Мод, Pro Unlocked)
edjing Mix: музыкальный микшер (Мод, Pro Unlocked)
Version: 7.19.02
Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked)
Drum Solo Studio (Мод, Premium Unlocked)
Version: 4.2.0
Pixelcut - AI Graphic Designer (Мод, Pro Unlocked)
Pixelcut - AI Graphic Designer (Мод, Pro Unlocked)
Version: 0.9.12
Zoomerang - Короткие Видео (Мод, Premium Unlocked)
Zoomerang - Короткие Видео (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.9.11.1
Video Editor& Maker with Music (Мод, Pro Unlocked)
Video Editor& Maker with Music (Мод, Pro Unlocked)
Version: 2.0.70
GoPro Quik: видео редактор (Мод, Premium Unlocked)
GoPro Quik: видео редактор (Мод, Premium Unlocked)
Version: 13.13.1

Отзывы о 3D Моделирование: 3Д рисование (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Kot
Гость Kot 21 июня 2024 20:15
Это самый лучший сайт 😀😀😀😀😀😀🤣😂🤣😂😀😀😃😃😄😁😄😃😄😆🖕🖕👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
+1
Ответить