Описание

Приложение 3D Modeling позволяет создавать 3D-модели, объекты, художественную и CGI-графику, картины, 3D-персонажей и 3D-игры на ходу с помощью жестов на мобильном телефоне или планшете. Наше приложение для 3D-редактирования отличается от других приложений для рисования для взрослых.









Вы можете перемещать, вращать и масштабировать 3D-изображения и объекты с помощью жестов. Быстро переключайте инструменты. Долгое нажатие или рисование рамок позже позволяет пользователям многократно выбирать вершины, ребра, грани и объекты. Слияние, соединение и создание граней с вершинами — это инструменты вершин трехмерной геометрии. Инструментам Edge требуется один палец, чтобы нарисовать вырез одним движением или выбирая одну точку за раз, вырезать петлю (создавать новые петли края), выбирать петлю (также двойным нажатием), вытягивать, удалять, выбирать кольцо, создавайте 3D-грани с помощью края границы и т. д. (заполните отверстие).









Инструменты лица включают выдавливание, рисование лица с заданными точками, отсоединение, клонирование, двойное касание для выбора оболочки, реверсирование и удаление. Объединение/разделение, клонирование, зеркальное отображение, сглаживание, разделение и мягкие/жесткие нормали — все это инструменты объекта. И инструменты для лепки: перемещение, экранирование, толкание, вытягивание и сглаживание — все это варианты; Размер кисти и сила могут быть скорректированы. Инструменты отображения включают сетку с регулируемым размером и значениями привязки, а также отображают такую информацию, как количество треугольников, расстояние между вершинами и длину ребра.