Описание

GoPro Quik: Video Editor & Slideshow Maker — это полнофункциональное приложение для редактирования видео. С помощью простых операций вы можете превратить свои грязные видео и изображения в яркие кинематографические видеоролики. Пользователи сэкономят много времени и усилий в процессе их изменения и редактирования. Итак, чего же вы ждете, не обнаружив и не испытывая этого прямо сейчас?





Фреска — это уникальная новая функция, появившаяся в GoPro Quik. Это коллекция ваших лучших фотографий, которая поможет вам сохранить сокровище различных изображений. Из этих изображений вы можете создать законченное и фантастическое видео с помощью простейших операций. Выберите свои лучшие фотографии и загрузите их в это приложение. Тогда вам нужно всего лишь подождать несколько секунд, чтобы получить потрясающее и привлекательное видео. Удобно и просто, не правда ли!





С GoPro Quik пользователи могут свободно создавать резервные копии фресок с превосходным качеством. Все ваши фотографии будут гарантированно свободны от размытия и потери количества. С одного носителя вы имеете право перенести его на другой, не затрачивая слишком много времени. Кроме того, вы можете добавлять фотографии и видео из любых других данных, чтобы обогатить свою фреску.