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Real Guitar: быть гитаристом (Мод, Premium Unlocked)

Real Guitar: быть гитаристом (Мод, Premium Unlocked) 8.34.0

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Версия:
8.34.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Kolb Apps
Категория:
Образование / Мультимедиа
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61 788
Скриншоты
Описание

Real Guitar - отличный инструктор для всех, кто может виртуально тренировать свои навыки игры на гитаре и переходить к более профессиональным урокам, чтобы освоить способы игры на гитаре и исполнять больше песен.


Real Guitar использует информацию и разработана с помощью экспертов по гитаре, чтобы создать профессионального виртуального инструктора для всех. Другими словами, любой, кто хочет начать играть на гитаре, может зайти в приложение, так как его учебные пособия, уроки и другая полезная информация. Он также включает в себя множество расширенных функций для повышения производительности учебных пособий для пользователей, которые помогут им освоить основы игры на гитаре или многое другое.


Основное назначение Real Guitar — помочь пользователям быстро изучить или освоить основные шаги для наиболее эффективного взаимодействия с гитарой. Кроме того, он начнется с простого содержания и постепенно перейдет к более сложным методам, чтобы со временем улучшить качество уроков или тому подобное. В зависимости от своих уникальных потребностей, они могут адаптировать свои уроки к своему стилю и начать открывать для себя замечательные возможности гитары.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Real Guitar: быть гитаристом (Мод, Premium Unlocked) v8.34.0 MOD APK

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Скачать Real Guitar: быть гитаристом (Мод, Premium Unlocked) 73 МБ Ссылка 2 73 МБ

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Real Guitar: быть гитаристом (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (1)
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lucius
lucius 5 ноября 2024 18:00
Почему звук пропадает когда играешь исправьте пожалуйста
0
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