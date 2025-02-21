Описание

Speak and Translate — предоставляет полезные функции голосового перевода и упрощает общение с человеком. Приложение также поддерживает некоторые режимы перевода, такие как преобразование голоса в текст и преобразования текста в текст во многих различных случаях. В то же время функция OCR хорошо работает, когда вы можете распознавать текст с изображений для перевода, а затем вы можете делать много вещей с полученным текстом.





Если вы отправляетесь в определенное место и не знаете там язык, вы можете использовать «Говори и переводи», чтобы выполнять речевой перевод другого человека. Вы выберете ровно два языка, которые будут использоваться, а затем щелкните значок микрофона, чтобы начать процесс распознавания приложения. Оттуда вы получите переведенную информацию и поймете, что говорит другой человек. Оттуда он действует как переводчик.



