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Speak and Translate Languages (Premium Unlocked)

Speak and Translate Languages (Premium Unlocked) 8.1.4.1

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Версия:
8.1.4.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Innovative World
Категория:
Образование / Переводчики
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 422
Скриншоты
Описание

Speak and Translate — предоставляет полезные функции голосового перевода и упрощает общение с человеком. Приложение также поддерживает некоторые режимы перевода, такие как преобразование голоса в текст и преобразования текста в текст во многих различных случаях. В то же время функция OCR хорошо работает, когда вы можете распознавать текст с изображений для перевода, а затем вы можете делать много вещей с полученным текстом.


Если вы отправляетесь в определенное место и не знаете там язык, вы можете использовать «Говори и переводи», чтобы выполнять речевой перевод другого человека. Вы выберете ровно два языка, которые будут использоваться, а затем щелкните значок микрофона, чтобы начать процесс распознавания приложения. Оттуда вы получите переведенную информацию и поймете, что говорит другой человек. Оттуда он действует как переводчик.



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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Speak and Translate Languages (Premium Unlocked) v8.1.4.1 MOD APK

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Скачать Speak and Translate Languages (Premium Unlocked) 10 МБ Ссылка 2 10 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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