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EWA: Учить английский язык — уроки английского (Мод, Unlocked)

EWA: Учить английский язык — уроки английского (Мод, Unlocked) 10.41.2

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Версия:
10.41.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Lithium Lab Pte Ltd
Категория:
Обучающие / Переводчики / Образование / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
34 011
Скриншоты
Описание

EWA: Языковое Приключение — это инновационное приложение для изучения английского и испанского языков, которое делает обучение доступным и увлекательным. С программой вы можете легко погрузиться в языковую среду, используя разнообразные материалы: от классических и современных книг до аудиокниг и популярных телешоу. Каждый ресурс не просто помогает улучшить знание языка, но и погружает в культурную среду, делая процесс обучения естественным и приятным.


Обучающие курсы в EWA разработаны так, чтобы вы могли не только изучать новые слова и грамматические структуры, но и практиковать их сразу в контексте. Приложение предлагает персонализированный подход, позволяя отслеживать ваш прогресс и адаптировать учебный план согласно вашим личным потребностям и интересам. От начинающего до продвинутого уровня — каждый найдет для себя подходящие задания и активности, которые способствуют эффективному обучению.


Дополнительные возможности EWA включают интерактивные задания и игры, которые помогают усваивать материал легко и непринужденно. Используя методики, основанные на повторении и восприятии на слух, пользователи значительно улучшают свои языковые навыки и понимание иностранного языка.


Информация о модах

Премиум-функции разблокированы

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать EWA: Учить английский язык — уроки английского (Мод, Unlocked) v10.41.2 MOD APK

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Скачать EWA: Учить английский язык — уроки английского (Мод, Unlocked) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о EWA: Учить английский язык — уроки английского (Мод, Unlocked)


Комментарии (4)
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Лех Гей
Лех Гей 21 июня 2023 09:26
Нет никакого премиума, обман
+5
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Гость Настя
Гость Настя 29 января 2023 20:41
Пожалуйста, сделайте что-нибудь,кроме первого занятия ничегошеньки не работает 😭 Может это приложение не возможно взломать ? Ещё ни у кого не получалось ...😭😭😭
+22
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 января 2023 00:03
Поляк, Здравствуйте, печально, постараемся в скором времени обновить
+2
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Поляк
Поляк 9 января 2023 18:58
Уровни с уроками не запускаются, кроме первого.
+7
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