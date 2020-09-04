Описание

Программа Scan & Translate + представляет собой инновационный инструмент, который объединяет возможности сканирования и перевода, открывая пользователям новые горизонты в работе с языками. Этот функционал особенно полезен для тех, кто изучает или исследует документы на языках, которыми они не владеют в достаточной степени.





Благодаря приложению пользователи могут легко сканировать текст с документов или изображений и получать мгновенные переводы на нужный им язык. Это удобное решение позволяет экономить время и усилия при работе с иноязычными материалами, открывая доступ к информации на новых языках.