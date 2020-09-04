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Сканер и переводчик: перевод текста с камеры (Мод, Unlocked)

Сканер и переводчик: перевод текста с камеры (Мод, Unlocked) 4.9.20

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Версия:
4.9.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AISBERG LLC
Категория:
Обучающие / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 685
Скриншоты
Описание

Программа Scan & Translate + представляет собой инновационный инструмент, который объединяет возможности сканирования и перевода, открывая пользователям новые горизонты в работе с языками. Этот функционал особенно полезен для тех, кто изучает или исследует документы на языках, которыми они не владеют в достаточной степени.


Благодаря приложению пользователи могут легко сканировать текст с документов или изображений и получать мгновенные переводы на нужный им язык. Это удобное решение позволяет экономить время и усилия при работе с иноязычными материалами, открывая доступ к информации на новых языках.


Информация о модах

Премиум функции разблокированы.

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Сканер и переводчик: перевод текста с камеры (Мод, Unlocked) v4.9.20 MOD APK

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Скачать Сканер и переводчик: перевод текста с камеры (Мод, Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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