Версия:
4.9.20
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AISBERG LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 685
Описание
Программа Scan & Translate + представляет собой инновационный инструмент, который объединяет возможности сканирования и перевода, открывая пользователям новые горизонты в работе с языками. Этот функционал особенно полезен для тех, кто изучает или исследует документы на языках, которыми они не владеют в достаточной степени.
Благодаря приложению пользователи могут легко сканировать текст с документов или изображений и получать мгновенные переводы на нужный им язык. Это удобное решение позволяет экономить время и усилия при работе с иноязычными материалами, открывая доступ к информации на новых языках.
Информация о модах
Премиум функции разблокированы.
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Скачать Сканер и переводчик: перевод текста с камеры (Мод, Unlocked) v4.9.20 MOD APK
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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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