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Beelinguapp: учите языки (Мод, Premium Unlocked)

Beelinguapp: учите языки (Мод, Premium Unlocked) 3.172

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Версия:
3.172
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Beelinguapp Languages
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 266
Скриншоты
Описание

Вы можете начать изучение языка с Beelinguapp! Мы предлагаем полностью настраиваемый двуязычный опыт чтения, чтобы вы могли улучшить свой уровень языковых навыков и потратить время на поиск нужной книги с помощью полезной функции поиска.


Beelinguapp предлагает интерактивный опыт чтения, который делает изучение языка веселым, простым и легким. Наш всеобъемлющий инструмент поиска поможет вам найти именно то, что вам нужно, пока вы читаете книгу. Мы также предлагаем дополнительные функции и упрощаем процесс изучения языка.


Присоединяйтесь к миллионам людей, которые уже изучают или активно стремятся улучшить свои языковые навыки с помощью Beelinguapp! Благодаря нашим полезным функциям и привлекательному интерфейсу мы облегчаем вам личную мотивацию к изучению новых языков.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Премиум, Unlocked приложения

Скачать Beelinguapp: учите языки (Мод, Premium Unlocked) v3.172 MOD APK

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Скачать Beelinguapp: учите языки (Мод, Premium Unlocked) 25 МБ Ссылка 2 25 МБ

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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