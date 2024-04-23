Duolingo — бесплатное приложение для изучения языков со всего мира. В приложении Duolingo есть курсы для говорящих по-английски, по-французски, по-немецки, по-португальски и по многим другим! Программа веселое и простое в использовании!





В каждом курсе есть несколько разделов с различными упражнениями, которые помогут вам улучшить свой словарный запас, грамматику, навыки чтения и письма. Выучить новый язык проще, чем вы думаете! Скачайте приложение бесплатно на свое мобильное устройство или планшет и начните учиться уже сегодня.





Изучайте новый язык бесплатно с Duolingo! Изучайте словарный запас и совершенствуйте грамматику, говоря, читая и пишу на одном из более чем 25 различных языков, от испанского до русского, от китайского до португальского. Независимо от вашего текущего уровня опыта или вашего возраста, мы можем помочь вам выучить другой язык и говорить на нем.