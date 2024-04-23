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Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked)

Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked) 5.154.3

Разделы с упражнениями для улучшения словарного запаса, грамматики, чтения и письма
11
7
Скачать (55 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Duolingo
Версия:
5.154.3
Категория:
Переводчики / Приложения на русском / Обучающие
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
id приложения:
com.duolingo
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
2
Просмотров:
14 673

Duolingo — бесплатное приложение для изучения языков со всего мира. В приложении Duolingo есть курсы для говорящих по-английски, по-французски, по-немецки, по-португальски и по многим другим! Программа веселое и простое в использовании!


В каждом курсе есть несколько разделов с различными упражнениями, которые помогут вам улучшить свой словарный запас, грамматику, навыки чтения и письма. Выучить новый язык проще, чем вы думаете! Скачайте приложение бесплатно на свое мобильное устройство или планшет и начните учиться уже сегодня.


Изучайте новый язык бесплатно с Duolingo! Изучайте словарный запас и совершенствуйте грамматику, говоря, читая и пишу на одном из более чем 25 различных языков, от испанского до русского, от китайского до португальского. Независимо от вашего текущего уровня опыта или вашего возраста, мы можем помочь вам выучить другой язык и говорить на нем.


Скриншоты

Информация о модах

Премиум разблокирована, облегченная версия, оптимизированный размер

 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked) 5.154.3 взлом

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Скачать Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked)
55 Мб
Ссылка 2
55 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Duolingo: Учи языки бесплатно (Мод, Unlocked)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 20 октября 2022 10:44
Гость Alex, Здравствуйте, исправили
+1
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Гость Alex
Гость Alex 20 октября 2022 09:15
Залита версия 5.76.3 вместо 5.78.3
+3
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