TikTok (Premium Unlocked + Plugin) 35.3.5
TikTok — это уникальная платформа, которая предлагает огромное разнообразие видео, доступных для просмотра в любое удобное время. Независимо от того, вы лишь просыпаетесь с чашкой кофе утром или возвращаетесь домой после долгого рабочего дня, он всегда готов порадовать вас и помочь расслабиться.
Создаваемый контент на TikTok воплощает творчество самых разных художников, поэтому вы сможете найти видео, соответствующие вашим интересам и предпочтениям. Будь вы спортивным болельщиком, путешественником или просто ищете забавные моменты, приложение предложит вам именно то, что вы ищете.
Но TikTok — это не только платформа для просмотра видео. Здесь вы также можете поделиться своими творческими идеями, создать собственный контент и найти свою аудиторию. Присоединяйтесь к этому захватывающему миру, где каждый может стать звездой своего собственного шоу.
Информация о модах
❏ Информация о моде:
— Убрана вся реклама
— Сделано скачивание видео и GIF без водяных знаков в папку Movies/TikTok вместо DCIM/Camera
— Убраны все ограничения на скачивание, можно скачивать любое видео
— Убраны многие другие ограничения
— Приложение максимально почищено насколько это возможно
— Максимальное сжатие + ZipAlign
— Отключены ненужные действия
— Убраны ограничения на дуэты, сшивание
— Перемотка теперь доступна в любом видео
— Оптимизация разряда батареи
— Убраны региональные ограничения
— Исправлена авторизация Google
— Исправлена авторизация Facebook
— Исправлена авторизация Twitter
— Исправлена авторизация ВК
- Отключен автозапуск
– Включено высококачественное аудио
– Включено высококачественное видео
– Включено ультраразрешение
– Включено сглаживание
– Скрытые права root
– Отключено InAppBillingService
– Отключены все типы аналитики
– Отключено измерение
– Отключено обязательное выполнение входа
– Включено история просмотров
– Добавлен тег автора для имени загруженный файл
— Добавлена возможность скачивания аватарок
➠ Список изменений:
— Исправлена опция включения водяного знака .
Детали для регионов (длительное нажатие на параметр «Регион»)
— параметр для сопоставления региона поста с выбранным регионом. (Не показывать сообщения, не относящиеся к выбранному региону)
– Возможность скрыть рекламу из списка трендов в разделе обнаружения
– Возможность отключить воспроизведение видео в циклическом поведении
– Возможность скрыть прямые трансляции с временной шкалы
– Возможность скрыть подписи к сообщениям отовсюду
– Возможность скрытия длинных сообщений (с произвольной длиной) на временной шкале
– Возможность изменить каталог загрузки
– Возможность составить черный список ключевых слов для подписей (сообщения с определенными словами не будут отображаться на временной шкале)
– Удалить параметры водяных знаков видео, изображений и GIF
– Возможность обойти настройки конфиденциальности дуэта и сшивания
– Переключатель тем для плагина
- Добавлены новые скорости в опции скорости воспроизведения. (1.25x, 1.5x, 2.25x, 2.5x)
— Возможность загрузки видео без звука (Отключение звука видео будет сохранено с префиксом mute.mp4)
— Возможность изменения стиля шрифта (в настоящее время поддерживается 4 новых шрифта + по умолчанию)
— Возможность изменения цвета пользовательского интерфейса, такие как цвет основного нижнего фона
— Добавлена возможность сбросить настройки плагина (Меню > Сброс)
— Коснитесь панели приложения для перехода к началу списка параметров
— Длительное нажатие на параметры для просмотра дополнительной информации
— Откройте ссылку браузера в TikTok
— Аварийный вход
➠ Список изменений:
– Синхронизированные переводы с Crowdin.
Скачать TikTok (Premium Unlocked + Plugin) 35.3.5 взлом
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