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TikTok (Premium Unlocked + Plugin)

TikTok (Premium Unlocked + Plugin) 35.3.5

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57
Скачать (200 Мб)
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Версия:
35.3.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
TikTok Inc.
Категория:
Развлечения / Социальные / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
133 445

TikTok — это уникальная платформа, которая предлагает огромное разнообразие видео, доступных для просмотра в любое удобное время. Независимо от того, вы лишь просыпаетесь с чашкой кофе утром или возвращаетесь домой после долгого рабочего дня, он всегда готов порадовать вас и помочь расслабиться.


Создаваемый контент на TikTok воплощает творчество самых разных художников, поэтому вы сможете найти видео, соответствующие вашим интересам и предпочтениям. Будь вы спортивным болельщиком, путешественником или просто ищете забавные моменты, приложение предложит вам именно то, что вы ищете.


Но TikTok — это не только платформа для просмотра видео. Здесь вы также можете поделиться своими творческими идеями, создать собственный контент и найти свою аудиторию. Присоединяйтесь к этому захватывающему миру, где каждый может стать звездой своего собственного шоу.


Скриншоты

Информация о модах

❏ Информация о моде:

— Убрана вся реклама

— Сделано скачивание видео и GIF без водяных знаков в папку Movies/TikTok вместо DCIM/Camera

— Убраны все ограничения на скачивание, можно скачивать любое видео

— Убраны многие другие ограничения

— Приложение максимально почищено насколько это возможно

— Максимальное сжатие + ZipAlign

— Отключены ненужные действия

— Убраны ограничения на дуэты, сшивание

— Перемотка теперь доступна в любом видео

— Оптимизация разряда батареи

— Убраны региональные ограничения

— Исправлена авторизация Google

— Исправлена авторизация Facebook

— Исправлена авторизация Twitter

— Исправлена авторизация ВК

- Отключен автозапуск

– Включено высококачественное аудио

– Включено высококачественное видео

– Включено ультраразрешение

– Включено сглаживание

– Скрытые права root

– Отключено InAppBillingService

– Отключены все типы аналитики

– Отключено измерение

– Отключено обязательное выполнение входа

– Включено история просмотров

– Добавлен тег автора для имени загруженный файл

— Добавлена возможность скачивания аватарок

➠ Список изменений:

— Исправлена опция включения водяного знака .

 Детали для регионов (длительное нажатие на параметр «Регион»)

— параметр для сопоставления региона поста с выбранным регионом. (Не показывать сообщения, не относящиеся к выбранному региону)

– Возможность скрыть рекламу из списка трендов в разделе обнаружения

– Возможность отключить воспроизведение видео в циклическом поведении

– Возможность скрыть прямые трансляции с временной шкалы

– Возможность скрыть подписи к сообщениям отовсюду

– Возможность скрытия длинных сообщений (с произвольной длиной) на временной шкале

– Возможность изменить каталог загрузки

– Возможность составить черный список ключевых слов для подписей (сообщения с определенными словами не будут отображаться на временной шкале)

– Удалить параметры водяных знаков видео, изображений и GIF

– Возможность обойти настройки конфиденциальности дуэта и сшивания

– Переключатель тем для плагина

- Добавлены новые скорости в опции скорости воспроизведения. (1.25x, 1.5x, 2.25x, 2.5x)

— Возможность загрузки видео без звука (Отключение звука видео будет сохранено с префиксом mute.mp4)

— Возможность изменения стиля шрифта (в настоящее время поддерживается 4 новых шрифта + по умолчанию)

— Возможность изменения цвета пользовательского интерфейса, такие как цвет основного нижнего фона

— Добавлена возможность сбросить настройки плагина (Меню > Сброс)

— Коснитесь панели приложения для перехода к началу списка параметров

— Длительное нажатие на параметры для просмотра дополнительной информации

— Откройте ссылку браузера в TikTok

— Аварийный вход

➠ Список изменений:

– Синхронизированные переводы с Crowdin.


 Теги темы: Без рекламы, Unlocked приложения

Скачать TikTok (Premium Unlocked + Plugin) 35.3.5 взлом

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ARMV7 200 Мб ARMV8 200 Мб ARMV7 (Ссылка 2) 200 Мб ARMV8 (Ссылка 2) 200 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о TikTok (Premium Unlocked + Plugin)


Комментарии (2)
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eugene
eugene 7 августа 2023 16:38
Главный пидор,
Не судьба :)

Главный пидор,
Лошок
+8
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Главный пидор
Главный пидор 18 июля 2023 12:06
Сука не работает. Идите нахуй😡😡😡
+3
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