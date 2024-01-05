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Waze - социальный навигатор

Waze - социальный навигатор 4.105.0.2

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Версия:
4.105.0.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Waze
Категория:
Навигаторы / Приложения на русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 838

Waze - это более чем просто приложение для карт и навигации. Оно предоставляет уникальный опыт вождения, благодаря ряду функций:

Основная цель Waze - предоставить навигацию в реальном времени. С помощью GPS оно помогает пользователям отслеживать свое местоположение на карте и получать голосовые инструкции о предстоящих маршрутах. Это сокращает время и усилия, необходимые для достижения пункта назначения. Waze - это бесценный инструмент для получения оповещений о текущей дорожной обстановке. Пользователи могут получать предупреждения о пробках, авариях и других опасных ситуациях, что позволяет избегать ненужных задержек и строить более эффективные маршруты.


Также Waze предоставляет информацию о скоростных ограничениях и предупреждает, если вы приближаетесь к зарядной станции. Одной из интересных особенностей Waze является его интеграция с музыкальными приложениями, такими как Spotify. Пользователи могут управлять музыкой без переключения между приложениями, что делает вождение более комфортным и безопасным. Кроме того, Waze предлагает разнообразные голосовые опции для навигации, что добавляет элемент развлечения и индивидуальности в ваше путешествие. Это приложение действительно стало неотъемлемым инструментом для многих водителей, помогая им экономить время и избегать дорожных сложностей.


Скриншоты

Информация о модах

Десенсорная  версия Waze  со следующими улучшениями по сравнению с официальной версией:

— отображение точного местоположения стационарных или мобильных камер контроля скорости.

- увеличенный знак ограничения скорости для большей читабельности

- Звуковое оповещение радара независимо от скорости (только в случае превышения скорости с официальной версией)

- персонализированный скин карты с черным фоном для экономии заряда батареи и улучшения читаемости

- Выбор новых голосов по сравнению с официальной версией

- Ванесса (без изменений),

- Морган (озвучка Тачки очень крутая), если вы предпочитаете настоящий голос Моргана, удалите папку в  waze  /sound/french

- Свенска (французская озвучка, усиление звука),

- Srpski (голос звездных войн 1-й голос после английских голосов).

- прозрачная серая сигнальная кнопка (вместо сплошного оранжевого круга в официальной версии) для лучшей читаемости карты и во избежание эффекта «выгорания» на экране AMOLED

- возможность сообщить о плохом или отсутствии ограничения, нажав на спидометр, затем выберите «отчет». ” (опция отсутствует в официальной версии)

– объявление дистанции измененных элементов управления по сравнению с официальной версией:

– шоссе на 1500 м

– скоростные полосы на 1200 м

– дороги на 1000 м


НБ; расстояние настраивается в файле «Предпочтения», настраивая эти 2 строки:

Alerts.Alert Distanc_: 1000

Alerts.Police Alert Distac_: 1000

Предупреждения о камерах контроля скорости официально запрещены во Франции с января 2012 года, их использование карается штрафом в размере 1500 евро и снятием 6 баллов в водительских правах.

Установив эту версию, вы несете ответственность за ее использование.

А именно во Франции по закону, который действует и по сей день: полиция не имеет права обыскивать ваш смартфон.

Скачать Waze - социальный навигатор 4.105.0.2 взлом

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MOD 86 Мб Clone 86 Мб MOD (Ссылка 2) 86 Мб Clone (Ссылка 2) 86 Мб

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