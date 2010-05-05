Описание

Advanced English Dictionary Meanings & Definitions — это идеальное приложение для всех, кто хочет изучать английский язык быстрее и удобнее. Благодаря более 800 000 слов, это приложение помогает расширить словарный запас и улучшить навыки общения на английском. Сотни тысяч терминов с подробными определениями и проверенными значениями делают его отличным ресурсом для пользователей всех возрастов.





Приложение предлагает антонимы и синонимы к каждому термину, чтобы помочь пользователям глубже понять значение слов и увеличить словарный запас. Кроме того, оно предоставляет переводы на вьетнамский и примеры ситуаций, чтобы помочь легко визуализировать и запомнить значение слов. Загрузите Advanced English Dictionary, чтобы получить доступ к самому лучшему словарю для изучения английского!