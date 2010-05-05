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Расширенный английский словарь (Мод, Premium Unlocked)

Расширенный английский словарь (Мод, Premium Unlocked) 13.5

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Версия:
13.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
S A Technalogies
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
34
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Описание

Advanced English Dictionary Meanings & Definitions — это идеальное приложение для всех, кто хочет изучать английский язык быстрее и удобнее. Благодаря более 800 000 слов, это приложение помогает расширить словарный запас и улучшить навыки общения на английском. Сотни тысяч терминов с подробными определениями и проверенными значениями делают его отличным ресурсом для пользователей всех возрастов.


Приложение предлагает антонимы и синонимы к каждому термину, чтобы помочь пользователям глубже понять значение слов и увеличить словарный запас. Кроме того, оно предоставляет переводы на вьетнамский и примеры ситуаций, чтобы помочь легко визуализировать и запомнить значение слов. Загрузите Advanced English Dictionary, чтобы получить доступ к самому лучшему словарю для изучения английского!


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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Расширенный английский словарь (Мод, Premium Unlocked) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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