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Английский русский словарь (Мод, Premium Unlocked)

Английский русский словарь (Мод, Premium Unlocked) 29.6.0

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Версия:
29.6.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bravolol - Language Learning
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43
Скриншоты
Описание

Dictionary & Translator — это приложение, которое предоставляет электронный словарь с рядом выдающихся функций. В условиях стремительного развития мира типы книжных словарей постепенно устаревают, поскольку пользователи тратят много времени на поиск нужных слов. Виртуальные словари были созданы для удовлетворения вашей немедленной и срочной потребности в быстром и почти мгновенном поиске слов. Несмотря на множество доступных приложений-словарей, это приложение наверняка создаст для вас новый и захватывающий опыт.

Главное достоинство этого приложения заключается в его способности точно переводить слова и фразы. 


Приложение разработано на основе инструмента, который интегрирован с множеством различных словарей, что позволяет обеспечивать почти абсолютную точность перевода. Это означает, что вы можете доверять результатам перевода, получая максимально точное значение искомых слов. Кроме того, Dictionary & Translator предлагает пользователям уникальные возможности для улучшения процесса изучения языков. Благодаря быстрому и удобному интерфейсу вы сможете мгновенно находить переводы, получать подробные определения и примеры использования слов в разных контекстах. Это делает приложение незаменимым инструментом для студентов, профессионалов и всех, кто стремится улучшить свои языковые навыки.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Английский русский словарь (Мод, Premium Unlocked) v29.6.0 MOD APK

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Скачать Английский русский словарь (Мод, Premium Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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