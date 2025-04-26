Dictionary & Translator — это приложение, которое предоставляет электронный словарь с рядом выдающихся функций. В условиях стремительного развития мира типы книжных словарей постепенно устаревают, поскольку пользователи тратят много времени на поиск нужных слов. Виртуальные словари были созданы для удовлетворения вашей немедленной и срочной потребности в быстром и почти мгновенном поиске слов. Несмотря на множество доступных приложений-словарей, это приложение наверняка создаст для вас новый и захватывающий опыт.
Главное достоинство этого приложения заключается в его способности точно переводить слова и фразы.
Приложение разработано на основе инструмента, который интегрирован с множеством различных словарей, что позволяет обеспечивать почти абсолютную точность перевода. Это означает, что вы можете доверять результатам перевода, получая максимально точное значение искомых слов. Кроме того, Dictionary & Translator предлагает пользователям уникальные возможности для улучшения процесса изучения языков. Благодаря быстрому и удобному интерфейсу вы сможете мгновенно находить переводы, получать подробные определения и примеры использования слов в разных контекстах. Это делает приложение незаменимым инструментом для студентов, профессионалов и всех, кто стремится улучшить свои языковые навыки.
Премиум разблокирован
Скачать Английский русский словарь (Мод, Premium Unlocked) v29.6.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.