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Химия (Мод, Premium Unlocked)

Химия (Мод, Premium Unlocked) 5.0.7

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Версия:
5.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
diniska
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 19 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 407
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Описание

Приложение "Химия" представляет собой мощный инструмент для всех, кто интересуется химией. Оно объединяет различные химические ресурсы и инструменты в одном удобном приложении, делая его незаменимым помощником для химиков и студентов.

Вот некоторые ключевые особенности и возможности приложения: Приложение предоставляет доступ к периодической таблице Менделеева, которая является основой химических знаний. Это удобно для быстрого поиска информации о химических элементах. Иметь информацию о растворимости различных соединений очень важно для химических экспериментов и расчетов. Эта таблица поможет вам легко найти нужные данные. Расчет молярной массы вещества - важный аспект в химии.


Приложение предоставляет калькулятор для упрощения этой задачи. Вы сможете решать химические уравнения и реакции, что очень полезно при изучении химии и проведении экспериментов. Приложение позволяет создавать и рисовать химические формулы, что поможет вам визуализировать химические структуры и реакции. Важные химические данные представлены в виде динамических диаграмм и таблиц, которые можно масштабировать и взаимодействовать с ними для получения подробной информации. Вы можете легко и быстро находить необходимую информацию без необходимости перебирать тяжелые химические книги. Приложение "Химия" позволяет углубиться в мир химии, исследовать химические реакции и находить ответы на вопросы в этой области знаний. Это незаменимый инструмент для химиков, студентов и всех, кто интересуется химическими науками.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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