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Sight Singing Pro (Premium Unlocked)

Sight Singing Pro (Premium Unlocked) 2024.50

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Версия:
2024.50
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Satoru Fukushima
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 20 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
297
Скриншоты
Описание

Приложение под названием Sight Singing Pro разработано с целью помочь пользователям развивать свои навыки пения с листа нот. Его ключевая функциональность включает в себя метод чтения нот с листа и исполнения музыки, а также способность измерять точность высоты каждой исполняемой ноты и предоставлять мгновенную обратную связь. Одним из выдающихся аспектов Sight Singing Pro является его способность измерять высоту нот, которые вы поете, и немедленно давать вам информацию о том, правильно ли это сделано. Эта функция обеспечивает мгновенную обратную связь, что позволяет быстро корректировать свое исполнение и улучшать свое пение. Приложение также записывает ваше исполнение и может воспроизводить его с соответствующей мелодией, что помогает визуально сравнивать вашу производительность и выявлять области, требующие улучшения.


Отчет о производительности, входящий в состав Sight Singing Pro, представляет собой еще одну замечательную функцию. В нем анализируются различные аспекты вашего исполнения, такие как точность, стабильность тона и тайминг. Этот отчет позволяет вам отслеживать свой прогресс и определять, над чем стоит работать. При использовании Sight Singing Pro вы также можете настраивать параметры отображения партитуры. Вы можете выбирать типы нот, отображаемых в ней, а также изменять тональность музыки для упрощения практики. Приложение предоставляет разнообразные настройки, включая выбор ключей, уровней сложности и типов нот и пауз, что позволяет адаптировать практику под ваши потребности. Также есть возможность выбора размера такта и тональности.



Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Sight Singing Pro (Premium Unlocked) 20 Мб Ссылка 2 20 Мб

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