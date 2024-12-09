Описание

Приложение под названием Sight Singing Pro разработано с целью помочь пользователям развивать свои навыки пения с листа нот. Его ключевая функциональность включает в себя метод чтения нот с листа и исполнения музыки, а также способность измерять точность высоты каждой исполняемой ноты и предоставлять мгновенную обратную связь. Одним из выдающихся аспектов Sight Singing Pro является его способность измерять высоту нот, которые вы поете, и немедленно давать вам информацию о том, правильно ли это сделано. Эта функция обеспечивает мгновенную обратную связь, что позволяет быстро корректировать свое исполнение и улучшать свое пение. Приложение также записывает ваше исполнение и может воспроизводить его с соответствующей мелодией, что помогает визуально сравнивать вашу производительность и выявлять области, требующие улучшения.





Отчет о производительности, входящий в состав Sight Singing Pro, представляет собой еще одну замечательную функцию. В нем анализируются различные аспекты вашего исполнения, такие как точность, стабильность тона и тайминг. Этот отчет позволяет вам отслеживать свой прогресс и определять, над чем стоит работать. При использовании Sight Singing Pro вы также можете настраивать параметры отображения партитуры. Вы можете выбирать типы нот, отображаемых в ней, а также изменять тональность музыки для упрощения практики. Приложение предоставляет разнообразные настройки, включая выбор ключей, уровней сложности и типов нот и пауз, что позволяет адаптировать практику под ваши потребности. Также есть возможность выбора размера такта и тональности.



