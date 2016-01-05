Описание

Learn 50 languages — это приложение, которое поможет пользователям выучить множество различных языков. Если вы ищете приложение, которое может обучать разнообразным языкам наиболее просто и понятно, это будет идеальный выбор. С помощью этого приложения пользователи могут участвовать в различных уроках, разработанных ведущими языковыми экспертами, и использовать учебные материалы, которые помогут быстро освоить основы языка.





Приложение целенаправленно создано для того, чтобы его пользователи могли быстро получить базовые знания по выбранному языку. Даже если вы начинаете с нуля, приложение предоставит вам базовый словарный запас на уровнях A1 и A2 по Европейской системе уровней владения языком, чтобы вы могли начать учить язык с самых азов. Это делает процесс обучения доступным и структурированным.





Learn 50 languages исключительно подходит для школ и студентов, поскольку уроки разработаны на основе метода объединения звука и изображений. Такой подход является очень интуитивным и простым для понимания, что облегчает запоминание новых слов и выражений. Приложение предлагает множество интерактивных упражнений, которые помогут пользователям активно применять полученные знания и быстро продвигаться в изучении нового языка.