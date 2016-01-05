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50 языков - 50 languages (Мод, Premium Unlocked)

50 языков - 50 languages (Мод, Premium Unlocked) 16.2

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Версия:
16.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
50LANGUAGES LLC
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 28 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
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Описание

Learn 50 languages — это приложение, которое поможет пользователям выучить множество различных языков. Если вы ищете приложение, которое может обучать разнообразным языкам наиболее просто и понятно, это будет идеальный выбор. С помощью этого приложения пользователи могут участвовать в различных уроках, разработанных ведущими языковыми экспертами, и использовать учебные материалы, которые помогут быстро освоить основы языка.


Приложение целенаправленно создано для того, чтобы его пользователи могли быстро получить базовые знания по выбранному языку. Даже если вы начинаете с нуля, приложение предоставит вам базовый словарный запас на уровнях A1 и A2 по Европейской системе уровней владения языком, чтобы вы могли начать учить язык с самых азов. Это делает процесс обучения доступным и структурированным.


Learn 50 languages исключительно подходит для школ и студентов, поскольку уроки разработаны на основе метода объединения звука и изображений. Такой подход является очень интуитивным и простым для понимания, что облегчает запоминание новых слов и выражений. Приложение предлагает множество интерактивных упражнений, которые помогут пользователям активно применять полученные знания и быстро продвигаться в изучении нового языка.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать 50 языков - 50 languages (Мод, Premium Unlocked) v16.2 MOD APK

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Скачать 50 языков - 50 languages (Мод, Premium Unlocked) 28 Мб Ссылка 2 28 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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