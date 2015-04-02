android-1.ru / Программы / Образование / Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked)
Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked)

Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked) 10.10.0

0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
10.10.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mondly by Pearson
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Learn 33 Languages — Mondly — это современное приложение, которое делает изучение иностранных языков простым, удобным и доступным для всех. Благодаря поддержке искусственного интеллекта, Mondly предлагает персонализированные программы обучения, которые подстраиваются под ваши сильные и слабые стороны, помогая добиться максимального прогресса.


С этим приложением вы можете изучать 33 языка в любое время и в любом месте. Специальные тесты позволяют определить ваш текущий уровень, а динамическая адаптация уроков обеспечивает оптимальное развитие навыков. Постоянный анализ вашего прогресса гарантирует, что обучение будет эффективным и соответствовать вашим потребностям. С Mondly изучение языков становится лёгким и увлекательным!


Информация о модах

Премиум разблокирован

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked) v10.10.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked) 74 Мб Ссылка 2 74 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Oxford Advanced Learner's Dict (Мод, Premium Unlocked)
Oxford Advanced Learner's Dict (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.5970
GradeUp: Homework Scanner (Мод, Premium Unlocked)
GradeUp: Homework Scanner (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.0.16
Grammar Check by AI Writing (Мод, Premium Unlocked)
Grammar Check by AI Writing (Мод, Premium Unlocked)
Version: 1.9.9
Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)
Piano eTutor: learn piano (Мод, Premium Unlocked)
Version: 6.7.7
SkySafari 7 Pro
SkySafari 7 Pro
Version: 7.5.3.0
Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked)
Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.15.4
Uknow.AI: Homework&Math Solver (Мод, Premium Unlocked)
Uknow.AI: Homework&Math Solver (Мод, Premium Unlocked)
Version: 2.37.1
Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked)
Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked)
Version: 3.6.3

Отзывы о Учите 41 языка - Mondly (Мод, Premium Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив