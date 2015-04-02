Описание

Learn 33 Languages — Mondly — это современное приложение, которое делает изучение иностранных языков простым, удобным и доступным для всех. Благодаря поддержке искусственного интеллекта, Mondly предлагает персонализированные программы обучения, которые подстраиваются под ваши сильные и слабые стороны, помогая добиться максимального прогресса.





С этим приложением вы можете изучать 33 языка в любое время и в любом месте. Специальные тесты позволяют определить ваш текущий уровень, а динамическая адаптация уроков обеспечивает оптимальное развитие навыков. Постоянный анализ вашего прогресса гарантирует, что обучение будет эффективным и соответствовать вашим потребностям. С Mondly изучение языков становится лёгким и увлекательным!