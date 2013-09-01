Описание

GradeUp: Homework Scanner - Это превосходное приложение создано для эффективной организации тестов, домашних заданий и работы над ошибками. Оно помогает вам учиться проще, сосредотачиваясь на ключевых моментах, и идеально подходит для подготовки к экзаменам.





Сфотографируйте свою домашнюю работу или контрольные работы — приложение автоматически стирает ваш почерк, восстанавливая изначальный текст. Также вы можете фотографировать неправильные вопросы, чтобы эффективно организовать их и сосредоточиться на улучшении результатов. Этот инструмент станет незаменимым помощником для повышения вашей учебной продуктивности!