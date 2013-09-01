Версия:
1.0.18
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
PIXELCELL PTE. LIMITED
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание
GradeUp: Homework Scanner - Это превосходное приложение создано для эффективной организации тестов, домашних заданий и работы над ошибками. Оно помогает вам учиться проще, сосредотачиваясь на ключевых моментах, и идеально подходит для подготовки к экзаменам.
Сфотографируйте свою домашнюю работу или контрольные работы — приложение автоматически стирает ваш почерк, восстанавливая изначальный текст. Также вы можете фотографировать неправильные вопросы, чтобы эффективно организовать их и сосредоточиться на улучшении результатов. Этот инструмент станет незаменимым помощником для повышения вашей учебной продуктивности!
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать GradeUp: Homework Scanner (Мод, Premium Unlocked) v1.0.18 MOD APK
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