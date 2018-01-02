Описание

ELSA Speak — это инновационное приложение, специально разработанное для тех, кто стремится улучшить свое произношение и практиковать английский язык. Это приложение сочетает в себе разнообразные учебные инструменты и методики, что позволяет пользователям развивать навыки разговорной речи, начиная с базового уровня и до более сложных.





Особое внимание уделяется произношению: ELSA Speak использует технологию распознавания звуков, которая четко обозначает ошибки и дает подробные инструкции по их исправлению. Каждое слово и слог будут оцениваться, и пользователь будет видеть, где нужно внести коррективы. Приложение позволяет выбирать различные коммуникативные ситуации, что помогает развивать разговорные навыки в реальных контекстах. Процесс обучения прогрессивен, и вы увидите, как ваш уровень и индекс обучения улучшаются, что дает дополнительную мотивацию для продолжения занятий.