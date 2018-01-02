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ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked)

ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked) 7.7.2

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Версия:
7.7.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ELSA Speak
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 25 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
107
Скриншоты
Описание

ELSA Speak — это инновационное приложение, специально разработанное для тех, кто стремится улучшить свое произношение и практиковать английский язык. Это приложение сочетает в себе разнообразные учебные инструменты и методики, что позволяет пользователям развивать навыки разговорной речи, начиная с базового уровня и до более сложных.


Особое внимание уделяется произношению: ELSA Speak использует технологию распознавания звуков, которая четко обозначает ошибки и дает подробные инструкции по их исправлению. Каждое слово и слог будут оцениваться, и пользователь будет видеть, где нужно внести коррективы. Приложение позволяет выбирать различные коммуникативные ситуации, что помогает развивать разговорные навыки в реальных контекстах. Процесс обучения прогрессивен, и вы увидите, как ваш уровень и индекс обучения улучшаются, что дает дополнительную мотивацию для продолжения занятий.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked) v7.7.2 MOD APK

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Скачать ELSA Speak: Коррекция Акцента (Мод, Premium Unlocked) 25 Мб Ссылка 2 25 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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