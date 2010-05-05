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Учите английский с Wlingua (Мод, Premium Unlocked)

Учите английский с Wlingua (Мод, Premium Unlocked) 6.0.7

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Версия:
6.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wlingua
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 55 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
539
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Описание

Если вы чувствуете неуверенность в изучении английского языка, Wlingua – Learn English станет вашим надежным помощником. Это приложение подберет для вас рекомендации по подходящим курсам, помогая улучшить качество обучения и укрепить уверенность в общении на английском. Кроме того, Wlingua предлагает полезные советы, которые пригодятся при прохождении тестов и проверок, чтобы вы могли увидеть свой прогресс.


Wlingua идеально подходит для сегодняшнего дня, предлагая современные и интересные уроки с инновационными методами обучения. Вы сможете выбирать из множества методов, адаптированных под ваш стиль обучения. Приложение предоставляет ежедневные упражнения для проверки и оценки ваших способностей, а также объективные предложения курсов в соответствии с вашим текущим уровнем, что значительно повышает эффективность изучения английского языка.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Учите английский с Wlingua (Мод, Premium Unlocked) 55 Мб Ссылка 2 55 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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