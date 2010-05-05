Описание

Если вы чувствуете неуверенность в изучении английского языка, Wlingua – Learn English станет вашим надежным помощником. Это приложение подберет для вас рекомендации по подходящим курсам, помогая улучшить качество обучения и укрепить уверенность в общении на английском. Кроме того, Wlingua предлагает полезные советы, которые пригодятся при прохождении тестов и проверок, чтобы вы могли увидеть свой прогресс.





Wlingua идеально подходит для сегодняшнего дня, предлагая современные и интересные уроки с инновационными методами обучения. Вы сможете выбирать из множества методов, адаптированных под ваш стиль обучения. Приложение предоставляет ежедневные упражнения для проверки и оценки ваших способностей, а также объективные предложения курсов в соответствии с вашим текущим уровнем, что значительно повышает эффективность изучения английского языка.