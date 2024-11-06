Описание

ENGO — это инновационное приложение для изучения английского языка через литературу и развлечения, которое делает процесс обучения увлекательным и доступным. Откройте для себя нашу библиотеку адаптированных книг для всех уровней (A1, A2, B1, B2), где рассказы написаны простым языком, чтобы соответствовать вашему уровню. Благодаря этому вы сможете легко и с интересом совершенствовать навыки чтения.





Кроме того, ENGO English позволяет учить язык через популярные телесериалы. С функцией двойных субтитров — на английском и вашем родном языке — вы сможете понимать сюжет без усилий и развивать свои языковые навыки естественным образом. А для закрепления нового материала приложение предлагает расширять словарный запас с помощью интерактивных карточек и метода интервального повторения, что помогает лучше запоминать и удерживать новые слова. Улучшайте свой английский вместе с ENGO, наслаждаясь процессом обучения!