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Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked)

Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked) 5.22.118_english

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Версия:
5.22.118_english
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
iSpeak. Languages learning
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 18 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
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Описание

ENGO — это инновационное приложение для изучения английского языка через литературу и развлечения, которое делает процесс обучения увлекательным и доступным. Откройте для себя нашу библиотеку адаптированных книг для всех уровней (A1, A2, B1, B2), где рассказы написаны простым языком, чтобы соответствовать вашему уровню. Благодаря этому вы сможете легко и с интересом совершенствовать навыки чтения.


Кроме того, ENGO English позволяет учить язык через популярные телесериалы. С функцией двойных субтитров — на английском и вашем родном языке — вы сможете понимать сюжет без усилий и развивать свои языковые навыки естественным образом. А для закрепления нового материала приложение предлагает расширять словарный запас с помощью интерактивных карточек и метода интервального повторения, что помогает лучше запоминать и удерживать новые слова. Улучшайте свой английский вместе с ENGO, наслаждаясь процессом обучения!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked) v5.22.118_english MOD APK

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Скачать Читай книги на английском (Мод, Premium Unlocked) 18 Мб Ссылка 2 18 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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