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Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked)

Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked) 2.15.6

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Версия:
2.15.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VolcanoDiscovery
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 6 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
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Описание

Volcanoes & Earthquakes — это мощное приложение для мониторинга землетрясений и вулканов, предоставляющее детализированные данные и точные прогнозы. С его помощью вы сможете в режиме реального времени отслеживать сейсмическую активность и извержения вулканов по всему миру. Будьте в курсе последних событий и получайте оповещения, чтобы своевременно реагировать на потенциальные угрозы.


Приложение предлагает интерактивные карты, подробные отчёты и графики активности, помогая глубже понять природу стихийных бедствий. Volcanoes & Earthquakes — идеальный инструмент для путешественников, учёных и всех, кто интересуется геологией или хочет быть готовым к непредвиденным ситуациям. Оставайтесь в безопасности и следите за изменениями в окружающем мире с высокой точностью!




Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked) v2.15.6 MOD APK

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Скачать Volcanoes & Earthquakes (Мод, Premium Unlocked) 6 Мб Ссылка 2 6 Мб

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