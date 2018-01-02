Описание

Umi — это инновационное приложение для изучения иностранных языков, которое фокусируется на естественном и увлекательном методе обучения. Вместо того чтобы погружаться в сложные грамматические правила, приложение предлагает пользователям учиться языку через практику, основываясь на известных фильмах и ситуациях. Этот подход позволяет вам естественно освоить язык, не переживая за грамматику и теорию. Вместо заучивания абстрактных фраз или грамматических конструкций, вы учите язык через диалоги и ситуации, которые встречаются в фильмах. Понимание контекста помогает быстрее запомнить новые слова и выражения.





Как дети учат свой родной язык, так и вы сможете освоить новый, погружаясь в привычную для себя среду. Это делает процесс обучения легким и увлекательным. В приложении вы можете тренироваться прямо в процессе обучения, что позволяет вам постоянно применять полученные знания и улучшать свои навыки. Umi идеально подходит для тех, кто хочет учить язык легко и без лишнего стресса, используя знакомые и интересные фильмы как источник обучения.