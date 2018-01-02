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Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked)

Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked) 3.8.2

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Версия:
3.8.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Umi Languages
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
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Описание

Umi — это инновационное приложение для изучения иностранных языков, которое фокусируется на естественном и увлекательном методе обучения. Вместо того чтобы погружаться в сложные грамматические правила, приложение предлагает пользователям учиться языку через практику, основываясь на известных фильмах и ситуациях. Этот подход позволяет вам естественно освоить язык, не переживая за грамматику и теорию. Вместо заучивания абстрактных фраз или грамматических конструкций, вы учите язык через диалоги и ситуации, которые встречаются в фильмах. Понимание контекста помогает быстрее запомнить новые слова и выражения. 


Как дети учат свой родной язык, так и вы сможете освоить новый, погружаясь в привычную для себя среду. Это делает процесс обучения легким и увлекательным. В приложении вы можете тренироваться прямо в процессе обучения, что позволяет вам постоянно применять полученные знания и улучшать свои навыки. Umi идеально подходит для тех, кто хочет учить язык легко и без лишнего стресса, используя знакомые и интересные фильмы как источник обучения.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Umi - Language Learning (Мод, Premium Unlocked) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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