Описание

SkySafari — это лучшее приложение для астрономов-любителей, которое делает наблюдение за звездами простым и увлекательным занятием. С самой большой базой данных среди всех астрономических приложений оно включает все объекты Солнечной системы, когда-либо обнаруженные, и предлагает непревзойденную точность. Расширенные инструменты планирования и регистрации, а также безупречное управление телескопом делают SkySafari идеальным выбором для каждого, кто хочет глубже изучить ночное небо.





Узнайте, почему SkySafari признано приложением №1 для астрономов-любителей с 2009 года. Наблюдайте звезды, исследуйте космос и погружайтесь в захватывающий мир астрономии прямо с вашего устройства. Начните свое путешествие по Вселенной уже сегодня!