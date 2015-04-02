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SkySafari 7 Pro

SkySafari 7 Pro 7.5.3.0

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Версия:
7.5.3.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Simulation Curriculum Corp.
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
80
Скриншоты
Описание

SkySafari — это лучшее приложение для астрономов-любителей, которое делает наблюдение за звездами простым и увлекательным занятием. С самой большой базой данных среди всех астрономических приложений оно включает все объекты Солнечной системы, когда-либо обнаруженные, и предлагает непревзойденную точность. Расширенные инструменты планирования и регистрации, а также безупречное управление телескопом делают SkySafari идеальным выбором для каждого, кто хочет глубже изучить ночное небо.


Узнайте, почему SkySafari признано приложением №1 для астрономов-любителей с 2009 года. Наблюдайте звезды, исследуйте космос и погружайтесь в захватывающий мир астрономии прямо с вашего устройства. Начните свое путешествие по Вселенной уже сегодня!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать SkySafari 7 Pro 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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