Описание

IELTS Practice Test превращает смартфон в личный экзаменационный центр: запускаешь модуль, и за 30 минут проходишь мини-экзамен по аудированию, чтению, письму и говорению. Таймер тикает, вопросы копируют формат реального теста, а шкала баллов обновляется мгновенно. Каждые пять минут приложение подбрасывает совет экзаменатора и выделяет слабые места, чтобы ты сразу видел, где добрать недостающие 0,5 балла.





Прокачивай словарный запас с помощью обширного словаря из 3000 академических слов: карточки, аудио-произношение и квизы spaced-repetition требуют лишь 10 минут в день, но повышают результат в графе «Lexical Resource». Перед зеркалом тренируйся с разговорной практикой — сотня подсказок и образцовых ответов помогает связно отвечать, а диктофон отслеживает темп и ударения. Сводная аналитика показывает, когда ты готов на Band 7+, и мягко напоминает о следующем пробном тесте.