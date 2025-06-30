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IELTS Practice Test (Мод, Unlocked)

IELTS Practice Test (Мод, Unlocked) v5.13

Получи высокий балл IELTS: тесты, словарь и говорение в одном приложении

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Версия:
5.13
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DUDU Software Solutions
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 19:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

IELTS Practice Test превращает смартфон в личный экзаменационный центр: запускаешь модуль, и за 30 минут проходишь мини-экзамен по аудированию, чтению, письму и говорению. Таймер тикает, вопросы копируют формат реального теста, а шкала баллов обновляется мгновенно. Каждые пять минут приложение подбрасывает совет экзаменатора и выделяет слабые места, чтобы ты сразу видел, где добрать недостающие 0,5 балла.


Прокачивай словарный запас с помощью обширного словаря из 3000 академических слов: карточки, аудио-произношение и квизы spaced-repetition требуют лишь 10 минут в день, но повышают результат в графе «Lexical Resource». Перед зеркалом тренируйся с разговорной практикой — сотня подсказок и образцовых ответов помогает связно отвечать, а диктофон отслеживает темп и ударения. Сводная аналитика показывает, когда ты готов на Band 7+, и мягко напоминает о следующем пробном тесте.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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