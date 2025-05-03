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Учите языки с музыкой (Мод, Premium Unlocked)

Учите языки с музыкой (Мод, Premium Unlocked) 2.5.1

Учись языкам под музыку: пой, слушай и запоминай без скуки
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Версия:
2.5.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
LingoClip
Категория:
Программы / Образование
Обновлено:
Сегодня, 17:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 5 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Learn Languages with MusicЭто обучающее приложение, где ты изучаешь иностранные языки через музыку — песни, тексты и пение. Каждые 5 минут ты слушаешь любимые треки, разбираешь слова, повторяешь строчки и запоминаешь фразы через ритм. Такой подход не требует зубрёжки: ты учишь язык в живом, знакомом формате. Приложение работает с разными уровнями — от начинающего до продвинутого — и позволяет выбирать любимые жанры и исполнителей.


В Learn Languages with Music сочетаются игровые режимы, персонализированное обучение и любимые песни. Есть упражнения на выбор слов, сортировку, текстовые пробелы и караоке-повтор — всё зависит от того, как тебе удобнее учиться. Приложение помогает не только запоминать лексику, но и развивать слух, интонацию и скорость восприятия. Работает офлайн, подходит для всех возрастов. Выбирай язык, включай музыку — и учи легко, как по нотам.


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked приложения

Скачать Учите языки с музыкой (Мод, Premium Unlocked) v2.5.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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