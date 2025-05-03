Описание

Learn Languages with Music - Это обучающее приложение, где ты изучаешь иностранные языки через музыку — песни, тексты и пение. Каждые 5 минут ты слушаешь любимые треки, разбираешь слова, повторяешь строчки и запоминаешь фразы через ритм. Такой подход не требует зубрёжки: ты учишь язык в живом, знакомом формате. Приложение работает с разными уровнями — от начинающего до продвинутого — и позволяет выбирать любимые жанры и исполнителей.





В Learn Languages with Music сочетаются игровые режимы, персонализированное обучение и любимые песни. Есть упражнения на выбор слов, сортировку, текстовые пробелы и караоке-повтор — всё зависит от того, как тебе удобнее учиться. Приложение помогает не только запоминать лексику, но и развивать слух, интонацию и скорость восприятия. Работает офлайн, подходит для всех возрастов. Выбирай язык, включай музыку — и учи легко, как по нотам.